Borízű hang #239 [hossz]: A svédmezővásárhelyi pizzagate

Műsorunk újabb audiovizuális puccskísérlet a kormány cselekvőképesséégt korlátozandó.

  • 00:25 Program október 12-re: Pogi Challenge. Futóverseny sísáncra. Fröccsverseny Mészöllyel.
  • 04:04 Gyerekek írjatok!
  • 05:27 Budapesten dőlt meg a koncepció-világrekord. Mondj egy magas hangrendű szupermarketláncot!
  • 08:51 Mileit kisegíti Amerika. Karina Milei korrupciós balhéja.
  • 13:23 Amerika valamit mindig kér. Milei kriptobalhéja. A vám mint adó.
  • 19:29 Argentína és Magyarország súlya Amerikában. Bede Márton nem tudja mi Louisiana és Washington államok fővárosa.
  • 22:35 Az AI-buborék dagasztásának állása. Az OpenAI-Nvidia-Oracle-körforgás. Sose fog ez megtérülni.
  • 29:24 Az AI összefoglalja a csetet. A Tribuszerné ehhez képest fenntartható. Miért adnák el kínaiak a Tiktokot?
  • 33:44 A dátumprobléma. A videócsatlakozó-probléma.
  • 39:31 ChatGPT és száraz chili.
  • 42:05 Az érintőképernyős autók problémája.
  • 46:39 Flipperinfláció. Billiárd időseknek.
  • 49:45 Semjén Zsolt, a totális a posttruth. Semjén, amikor elszabadul. Az ellenzéki pizzagate.
  • 54:42 Semjén tökéletes vihara. Az igazság úgysem fog kiderülni.
  • 59:41 Lázár, a nyertes. Hódmezővásárhely durvább, mint Svédország. A rendőrség Lázár ellen. Lázár, a vesztes.

podcast borízű hang Nvidia érintőképernyő flipper nasdaq mészöly kálmán pilótajáték oracle Javier Milei semjén zsolt hódmezővásárhely Lázár János chat gpt pizzagate google bicikli
