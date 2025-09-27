Csak novembertől lesz nyilvános, kikből lehetnek tiszás jelöltek

POLITIKA
A Tisza Párt operatív vezetése úgy döntött, hogy csak november elején indítja el a párt jelöltállítási folyamatának nyilvánosság előtt zajló részét. Ugyanakkor a a véghatáridőt megtartják. A párt júliusi kongresszusán bejelentett menetrend szerint

  • szeptember 30-ig minden választókerületben három embert ajánlottak volna a helyi Tisza-szigeteknek. Az utána következő egy hónapban a jelöltek bemutatkoznak, és együtt dolgoznak a helyi Tisza-szigetekkel.
  • A szigetek tagjai november 3-9. között a Tisza addigra elinduló applikációjában rangsorolhatják majd a három-három jelöltet.
  • November 10-16. között a választókerületben élő bármely választópolgár választhat - szigorú azonosítás után- a két versenyben maradt jelölt közül.
  • November 20-ig a Tisza elnöksége megtárgyalja és jóváhagyja a jelöltet. A a 106 jelöltet a párt november végi kongresszusán mutatnák be.
Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter szombaton azt írta, hogy „a leendő jelöltjeink személyes védelme és a családjaik biztonsága érdekében” mutatná be a tervezettnél később az aspiránsokat. „Az utóbbi napokban és hetekben azonban világossá vált, hogy még komolyabban kell vennünk a vesztét érző, aljas orbáni hatalom fenyegetéseit és a várható embertelen és határokat nem ismerő lejáratásait” - írta. A pártelnök arról számolt be, hogy majd ezer jelöltet hallgattak meg személyesen és HR szakemberekkel, és az első kiválasztási lépcső a végéhez közeledik.

Hozzátette, hogy a következő hetekben a Nemzet Hangja szavazásra, az utcai jelenlétre és a Tisza szigetek és a több tízezres önkénteshálózat bővítésére koncentrálnak. A közlemény szerint a jelentkezők addig is dolgozni fognak. „Ajtóról ajtóra járva bizonyíthatják rátermettségüket, mert ezt a választást nem a legprofibban nyilatkozó és hazudozó politikusgépekkel, hanem az emberek között járó, problémáikat ismerő és értő jelöltekkel fogjuk megnyerni.”

POLITIKA önkénteshálózat Nemzet Hangja Tisza Szigetek magyar péter Tisza Párt orbáni hatalom országgyűlési választás 2026
