Csak novembertől lesz nyilvános, kikből lehetnek tiszás jelöltek

A Tisza Párt operatív vezetése úgy döntött, hogy csak november elején indítja el a párt jelöltállítási folyamatának nyilvánosság előtt zajló részét. Ugyanakkor a a véghatáridőt megtartják. A párt júliusi kongresszusán bejelentett menetrend szerint
Magyar Péter szombaton azt írta, hogy „a leendő jelöltjeink személyes védelme és a családjaik biztonsága érdekében” mutatná be a tervezettnél később az aspiránsokat. „Az utóbbi napokban és hetekben azonban világossá vált, hogy még komolyabban kell vennünk a vesztét érző, aljas orbáni hatalom fenyegetéseit és a várható embertelen és határokat nem ismerő lejáratásait” - írta. A pártelnök arról számolt be, hogy majd ezer jelöltet hallgattak meg személyesen és HR szakemberekkel, és az első kiválasztási lépcső a végéhez közeledik.
Hozzátette, hogy a következő hetekben a Nemzet Hangja szavazásra, az utcai jelenlétre és a Tisza szigetek és a több tízezres önkénteshálózat bővítésére koncentrálnak. A közlemény szerint a jelentkezők addig is dolgozni fognak. „Ajtóról ajtóra járva bizonyíthatják rátermettségüket, mert ezt a választást nem a legprofibban nyilatkozó és hazudozó politikusgépekkel, hanem az emberek között járó, problémáikat ismerő és értő jelöltekkel fogjuk megnyerni.”
Két fordulóban castingolják a lehetséges jelölteket, és párhuzamosan a kampánymenedzsereiket. A Tiszában szinte mindenki ingyen dolgozik, néha a legnagyobb titokban. „Mindenhol ott leszünk, minden házba be fogunk kopogni.”
November 10-16. között, szigorú azonosítás után. A 106 egyéni jelöltet november végén mutatják be.