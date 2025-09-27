Hadházy Ákos újra Hatvanpusztán tüntet: „Ez a legjobb hely, hogy megmutassuk, hogyan hazudik a hatalom”

Cikkünk folyamatosan frissül

Augusztus 2-a után újra az Orbán család hatvanpusztai birtoka előtt tüntet Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. A hivatalosan túraként meghirdetett eseményre megint vitt létrákat, hogy arról az érdeklődők megnézhessék, Hatvanpuszta „egy félkész mezőgazdasági üzem, vagy egy luxuskastély”.

A mobilkilátó Fotó: Németh Dániel/444

Azt, hogy ez félkész mezőgazdasági üzem volna, Orbán Viktor állította pár hete, azt pedig, hogy luxuskastély, Hadházy Ákos a látottak és a hozzá eljutott képek alapján. A képviselőhöz egyre több információ jut el a birtokról, megkapta a tervrajzokat, és hozzájutott videókhoz az elkészült épületekről is. Ezeket jövő tavasszal hozza nyilvánosságra, egyelőre néhány képkockát osztott meg, amiből kiderül, hogy milliós kádak vannak egy-egy apartmanban.

Az Orbán Győző tulajdonában lévő birtok több milliárd forintból újulhatott meg/épülhetett újjá, a pontos összeget nem ismerni.

Nagy a készültség Fotó: Németh Dániel/444

A közelben zebrák is vannak, de Hadházy az esemény előtt közölte, az állatokhoz közel vezető utat Mészáros Lőrinc egy újabb kapuval lezárta. Zebrát így valószínűleg nem látnak majd, de antilopokat és bölényeket igen, ahogy akár a frissen fotózott jávorszarvasok is előkerülhetnek.

Rálátás a birtokra Fotó: Németh Dániel/444

Fotó: Németh Dániel/444

Igény volt rá

Hadházy Ákos a tüntetés előtt a 444-nek elmondta: a szombati tüntetést egyrészt azért szervezték meg, mert „igény volt rá”, sokan jelezték neki, hogy az előző alkalommal nem tutdtak eljönni, de látni szeretnék Hatvanpusztát.

A paraván mögött Fotó: Németh Dániel/444



Arra a kérdésre, hogy mit jelképez jelenleg a birtok, Hadházy azt mondta, „ez a legjobb hely, hogy megmutassuk, hogy hogyan hazudik a hatalom. Hatvanpuszta egy szimbolikus hely, de nem csak azt lehet megnézni itt, hogyan gazdagodnak a miniszterelnök körei, hanem azt is, hogy hogyan próbálja elhazudni ezt a hatalom, milyen elnyomási eszközöket vet be ennek érdekében. És hát azt is, hogy ehhez milyen törvénytelenségeket követnek el. Ahhoz, hogy Hatvanpuszta megépülhessen, egy műemléket kellett lerombolni” - mondta a politikus. (A kormány ehhez képest úgy gondolja, a műemlékvédelem szép példája, ami itt látható.)

Fotó: Németh Dániel/444



Arról is kérdeztük, mit gondol a jelenlegi, egyre durvuló közbeszédről. „Ez ennél még csak rosszabb lesz. Amikor azt látja a hatalom, hogy a propagandával nem ér el eredményeket, akkor jönnek ezek a módszerek, az egyre durvább fellépés. Erre tréningezik rá a híveiket is. És ne tévedjünk: ez már arra is felkeszülés, hogy mi lesz egy esetlegesen elcsalt választás után. Ahogy a gyülekezési törvény átírása is arra szolgált, hogy megfélemlítsék azokat, akik tüntetnének. Ez is egyfajta megfélemlítés."

Hadházy Ákos Fotó: Németh Dániel/444

Hadházy szerint ebben a légkörben különösen fontos lenne, ha békés, nagy tömegű demonstráción fejeznék ki az emberek az elégedetlenségüket, ez az a módszer, amivel szerinte fel lehet lépni az elnyomás ellen.

Sor áll a létrákhoz

Ahhoz képest, hogy napsütéses szombat délután van, kifejezetten sokan sétálgatnak a köves úton fel-alá, hogy megtekintsék a látnivalókat. Hadházyt egyébként mindenki nagyon lelkesen köszönti, már a kezébe nyomtak egy plüsszebrát. A kitett létrákhoz is sorban állnak az emberek.

Fotó: Németh Dániel/444

Fotó: Németh Dániel/444

A birtok körüli „idegenvezetés” előtt Hadházy Ákos és Puzsér Róbert mond beszédet.

Fotó: Németh Dániel/444

A beszédek előtt felcsendül a Dallas főcímzenéje.

Változnak a hazugságok

Hadházy Ákos arról beszél, közkívánatra szervezte meg a második tüntetést. Úgy látja, újrázók is vannak, akik "valószínűleg nem hittek a szemüknek", és szerették volna újra megnézni, mi van itt. Felhívta a figyelmet arra, hogy Budapesten a Roma büszkeség napját tartják. Az önazonossági törvényt cigánytörvénynek nevezte, és gyalázatosnak tartja.

Beszámol róla, hogy a Parlamentben megpróbálta Orbánt megkérdezni, hogy miért kell egy félkész mezőgazdasági üzembe úszómedencék és milliós öntöttvas kádak. Erre nem válaszolt Orbán, bolond módjára ismételgette, hogy maga bolond. Hadházy szerint ez azt jelenti, hogy elfogytak Orbán válaszai.

Orbán Balázs azt kérdezte, miért érdekli ez a választókat. Hadházy szerint viszont igenis érdekli, hiszen most is nagyon sokan jöttek. Politikilag azért vannak itt, mert ez a luxusépület-komplexum jelkép. Jelképezi a hatalom nyílt hazugságát. Hadházy szerint ez a legfontosabb. Ha valaki képes szembeköpni a magyarokat, az más hazugságra is képes - mondja Hadházy. Másrészt jelképe az eszement luxusnak, ami a fideszes hatalmat jelképzei, és jelképe a korrupciónak és a fogvatartott államnak is. Hadházy szerint a hazugságok változnak. Először félkész mezőgazdasági üzemnek nevezték, ezt egy idő után már elhagyták. Ekkor kitalálták, hogy műemlékvédelem legszebb példája. Ezt sem mondják, hiszen látszik, hogy a földig rombolták az épületeket. A fogva tartott állam jelképe, mert ez az épület ebben a formában nem kaphatott volna engedélyt.

Ha viszont műemlék, akkor be kellene engedni az embereket, hiszen így szól a törvény. A korrupció jelképének azért tartja, mert állítják, ez legális pénzből van, Orbán apja építette. Hadházy szerint szép lenne ez az érv, ha az Orbán-bánya nem többszörös haszonkulccsal dolgozna, és nem állami beruházásokhoz vinnék a követ. Így viszont ezt az EU és a magyarok fizették.

A kibővített idegenvezetés

Elmondja, hogy mi látható pontosan Hatvanpusztán. Arról beszél, hogy ez egy 150 éves terület, a nádor kezdett építkezni, és akkor valóban mezőgazdasági üzem volt, ami egy tisztilakból, cselédszállásból, két istállóból állt, hátul pedig magtárat építettek. Ez a három épület megmaradt a 2020-21-es évekig. Ezek élveztek műemlékvédelmet.

Az istállók helyett épült két luxuskastély - mondja Hadházy. A könnyűszerkezetes mobil kilátót nem tudták felépíteni, mert egy fontos alkatrészt nem tudtak beszerezni a kivitelezők. Az emelőkocsit nem tudták most behozni, mint a múltkor.

A főbejáratot fix kerítéssel zárták le, így Orbán sem tud a "szép giccses" bejárón bemenni, ha megy, csak a cselédbejárót használhatja.

Az egyik épület a terveken TEK-házként van jelölve, ugyanis ha ott van Orbán, a TEK is ott van. A biztonsági berendezések Hadházy információi szerint félmilliárdba kerültek a biztonsági berendezések. A parkban macskakőből van a burkolat, az egyik legdrágább burkolatot használták, és alá is van fűtőcsövezve. "Ha fagyna, nehogy fenékre essen a miniszterelnök, befűtik."

Az egész parkban ki van építve a locsolórendszer.

A tisztilakot rezidenciának hívják, ez a legrégebb óta lakott terület, erről videó is van. A konyhában a csempe kézzel festett Hollóházi csempe - állítja Hadházy. Az informátora fél óráig nézte, és nem talált két egyforma csempét. Látott képet egy hatalmas antik állóóráról és antiknak tűnő cserépkályháról is, ami a hozzá eljutott beszámolók szerint több millió forint lehet.

Orbán Győző elismerte, hogy kiüttette a födémet, építtetett egy galériás könyvtárat.

A műhelylak az egyik nagy juhistálló helyén épült. Ebben van pálinkafőző terasz, pálinkakóstoló terem is, de van benne három hatalmas mélyhűtőkamra is. Kocsiszín is van benne, amiről nem tudja Hadházy, hogy mi, mert van hatállásos mélygarázs, külön mosdóhelyiséggel. A föld alatti folyosórendszerrel van összekötve a vendégház a rezidenciával.

Hadházy forrásai szerint van egy páncélterem is, ami nem szerepel a terveken. Van egy speciális almatároló is. A műhelylakban is vannak lakások, három van a terveken, de a tervek szerint lehet többet is. Állítólag drága bútorok is érkeznek Hatvanpusztára, hogy a vendégházat berenezzék. Ebben van egy nagy konyha, raktár, söntés, steak előkészítő terem, egy 200 négyzetméteres étterem (vagy kandallóval, vagy ökörsütővel), egy társalgó, és egy lépcső felvisz a 100-100 négyzetméteres dohányzószobákhoz. Emellett van még 10 apartman, külön konyhával, fürdőszobával.

Felhangzik a mocskos Fidesz

Puzsér Róbert azzal nyit, hogy nem engedünk 48-ból és 56-ból sem. Azokat a hősöket tiszteljük a szabadságharcosokban, akik akár az életük árán is szembeszálltak az elnyomóikkal. Magyarországnak nincs se jelene, se jövője a Moszkva felé vezető úton - mondja Puzsér. Szerinte "Orbán és bűnszervezete elárulja Nagy Imre örökségét", és zsákutcába kényszeríti az országot. 2010-ben vette el a szabadságszerető magyaroktól a jövőnket a Fidesz - mondja Puzsér, mire a tömeg mocskos fideszezni kezd.





A beszédek alatt a résztvevők többsége a színpad köré tömörült, de elég sokan azért sétálgatnak továbbra is a látnivalók között, ide-oda. Így saccolni is nehéz, hogy hányan lehetnek, de párszázan biztosan. Sokan kutyával, gyerekkel jöttek, többen az árnyékban piknikeznek.

Így épült Hatvanpuszta

