Hétvégi olvasni- és hallgatnivalók botrányokról, papírsárkányokról és jó dolgokról

Szép napot, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, a hét nagyobb-fontosabb cikkeivel, videóival és podcastjaival. Akad többféle hírlevelünk, itt lehet közöttük válogatni.
Semjén Zsolt váratlan parlamenti felszólalása után valósággal rárobbant a magyar nyilvánosságra a Szőlő utcai ügy. Rögtön kezdésként podcastunkat ajánlom, melyben kollégáink részletesen végigvették, mi az, ami tényleg tudható az ügyről, és milyen fél-, illetve hamis információk terjednek a javítóintézetben történtekről. Összefoglaltuk azt is, hogy milyen tényezők együttállása vezethetett ahhoz, hogy ekkorát szóljon ez a botrány, és bemutattuk, hogy pár nap alatt hogyan kezdte el emelni a tétet a Fidesz, elég gyorsan a független sajtót is fenyegetve. Erről szólt Uj Péter cikke is, melyben arról írt, hogy a Semjén-ügyet, ahogy mindig mindent narratívaépítésre, és vélt vagy valódi ellenfeleinek megtámadására használja Orbán, pedig minden, amit valaha a Szőlő utcai botrányról leírtunk, helytálló.
Természetesen a Szőlő utcáról is kérdeztünk a kormányinfón, és mint az első pár nap kormányzati reakciói nyomán megírtuk, sok szempontból csak homályosabbá tették az ügyet a tisztázási kísérleteikkel. És megírtuk azt is, hogy magasra jutott NER-esekkel vitt együtt cégeket a Szőlő utcai intézet igazgatója.
Csütörtök este Sopronban kérdeztük Lázár Jánost, többek között arról, hogy adott-e utasítást a Promenád24-nek, és hogy tényleg nincs-e köze a rendőrkapitányt lejárató laphoz. Készítettünk továbbá egy videót a Lázárinfó legfeszültebb pillanatairól is.
Jártunk Magyar Péter miskolci fórumán, ahova egy karton-Orbánnal érkezett, és elmentünk Dobrev Klára újpesti fórumára, ahol nyilvánvalóvá vált, hogy hiába a DK meredek ígéretei, nem nagyon tudják most magukra irányítani a figyelmet. Megírtuk, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint nem a kormány fizet, amikor Orbán külföldi focimeccsekre repül magángéppel, és azt is, hogy megszűnt a 888. Értékeltük emellett a múlt vasárnapi, gyűlöletbeszéd elleni tüntetést, megírtuk, hogy drámai a helyzet a nyolc éve bezárt Iparművészeti Múzeumban, a Lakmusz pedig megnézte, hogy hol tart a Fidesz a közösségi média tervezett elárasztásával.
Hétfő reggeli élő műsorunk témája a politika és magánélet kapcsolata volt, olyan kérdéseket körbejárva, minthogy kire tartozik egy pártelnök hűtlensége.
A NATO légterébe berepülő orosz drónok és repülőgépek egyszerre keltenek zavart és félelmet a nyugati országokban, az orosz belső problémákról pedig elterelik a figyelmet - ez volt az egyik kiemelt témája Takácsy Dorkával és Takács Márkkal készült világpolitikai podcastunknak. Az orosz drónokról írt hozzánk Jójárt Krisztián is, kiemelve, hogy a lengyelországi drónos provokációval Moszkva valószínűleg pont azt érte el, ami a célja volt.
Foglalkoztunk emellett azzal, hogy mit is jelent valójában a palesztin állam elismerése, hogy mennyire feszült társadalmi helyzetben történik majd a cseh választás, megírtuk, hogy hogyan esett egymásnak a MAGA-tábor a Kirk-gyilkosság után, és azt is, hogy ha a nagyhatalmakon múlik, Szudánban egyhamar nem lesz béke.
Pár hete jelent meg Fábián Tamás Telex-újságíró első regénye, melyben az életbe kilépő fiatal felnőttek próbálnak boldogulni, miközben életüket átszövi az írás iránti vágy, az egymáshoz való kapcsolódás nehézsége és a társadalmi rendszer, ami erősen korlátozza, hogy kinek merre vezethet az útja.
És írtunk arról a rövidfilmről, amit minden iskolába el kéne vinni, mert a szexuális határátlépés kérdését járja körül a tanár, a diák, a szülő és a tankerület szemszögéből is.
A miniszterelnök-helyettes külön is szót kért napirend előtt, hogy reagáljon az őt ért vádakra. Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm - mondta felszólalásában.
Nagyon sok a félinformáció, a csúsztatás az ügyben. Podcastunkban ezeket beszéltük át Bábel Vilmossal, aki hónapok óta dolgozik a témán.
Ilyen gyorsan terjedő, konkrét és súlyos vádaskodás talán még soha nem volt kormánypárti politikus ellen, mint most Semjén Zsolt ellen. Az ezt terjesztők kérdésünkre és a kormány nyomozására is azt mondták, nincs bizonyítékuk. Sok dolog együttállása kellett ahhoz, hogy egy ilyen vád ennyire hatásos legyen bizonyítékok nélkül, nem csoda, hogy a Fidesz megtorlást ígér.
A Fidesz frakcióvezetője egy nappal Semjén Zsolt kiborulása után még megelégedett egy Zsolti bácsi személyét találgató poszttal. Utána viszont agresszív letámadásba kezdett, konkrét fenyegetésekkel. Mindenféle tényalap nélkül.
A Semjén-ügyet, ahogy mindig mindent narratívaépítésre, és vélt vagy valódi ellenfeleinek megtámadására használja Orbán. A 444 ismét célkeresztbe került. Pedig minden, amit valaha a Szőlő utcai botrányról leírtunk, helytállló.
Gulyás Gergely börtönbe küldené azokat, akik alaptalanul rágalmaznak másokat, így arról is megkérdeztük a minisztert: mi lesz a kormányzati média lejáratókampányaival? Gulyás szerint minden határon túlmegy Lázár Jánost felelőssé tenni a hódmezővásárhelyi tragédiáért.
Mi értelme egy kormányzati jelentésnek akkor, ha még folyik a nyomozás? Egyáltalán, mit értenek Szőlő utcai ügy alatt? És mi történt az elmúlt 10 évben? A kormány tisztázó turnéja fontos kérdéseket is felvet.
A Szőlő utcai javítóintézet vezetője, Juhász Péter Pál 2001-től vállalkozó is volt, összesen három cégben tűnik fel a neve. Vele dolgozott két olyan ember is, akik karriert futottak be állami cégeknél, egyikük ma is egy közpénzzel és NER-káderekkel kitömött alapítványban ül.
Adott-e utasítást Lázár a Promenád24-nek? Tényleg nincs köze a rendőrkapitányt lejárató laphoz? Mi a véleménye a fekete kampányokról? Hibázott-e Semjén Zsolt? Sopronban kérdeztük Lázár Jánost.
Rendesen kieresztették a gőzt a soproniak. Összeszedtük a csütörtöki Lázárinfó legfeszültebb pillanatait.
A Tisza Párt elnöke úgy élt a miskolci színpadon, ahogy magyar politikusok közül csak Lázár János szokott. Miután kijelentette, megnyerik a választást, a bizonytalanoknak megüzente, hogy aki nem a Tiszára szavaz, az a Fidesz hatalomban maradását segíti. A fideszes politikusoknak meg azt, hogy vége van.
A Demokratikus Koalíció elnöke vagyonelkobzásról, az MCC megszüntetéséről és az Alaptörvény semmisségéről is beszélt az újpesti országjáró fórumán. Gyorsan kiderült azonban, hogy a Magyar Péter és Lázár János által dominált műfajban ennyi már nem elég.
Hacsak a Külgazdasági és Külügyminisztérium nem cáfol rá a Kabinetirodára, akkor Orbán Viktor hazudott.
A jelek szerint végleg elbukott az amerikai milliárdos magyarországi ellenzéke, és nem más csinálta ki, mint a „nemzeti oldal”. Mi volt ez az egész?
Volt közös éneklés, volt kiállás, volt világító telefonnal integetés. De mit vittek ebből haza magukkal az emberek?
„A múlt büszkesége, a jelen szégyene”: évek óta kész tervek vannak, az állam mégsem indítja el a felújítást, aminek a költsége közben a sokszorosára nőtt. A dolgozók az épület előtt demonstrálták, hogy nem lehet tovább várni.
A Fidesz a Harcosok Klubja projekt elindítása után a közösségi média elárasztását tűzte ki célul a Digitális Polgári Körök megalapításával – adatvizualizáción mutatjuk, hol tartanak.
Kire tartozik egy pártelnök hűtlensége? És ki felelős a hódmezővásárhelyi tragédiáért? Élőben kapcsoljuk a Gyurcsány-viszonyt feltáró cikk szerzőit. A stúdióban Ács Dániel és Rényi Pál Dániel. Helyzet: van!
A NATO légterébe berepülő orosz drónok és repülőgépek egyszerre keltenek zavart és félelmet a nyugati országokban, az orosz belső problémákról pedig elterelik a figyelmet. Közben ifjú marxisták tüntetnek a szabad internetért, az amerikai elnök pedig papírsárkányozza Vlagyimir Putyint. Világpolitikai aktualitásokról beszélgettünk Takácsy Dorkával és Takács Márkkal.
Az alaszkai találkozó óta eltelt időben egyértelművé vált, hogy Moszkva kész nyugati érdekeltségeket támadni Ukrajnában, és nem tart annak következményeitől. Az oroszok láthatóan mindent megtesznek azért, hogy leválasszák az Egyesült Államokat Ukrajnáról, a lengyelországi drónos légtérsértést is érdemes ebben a keretben értelmezni.
Néhány nap alatt több nyugati ország is csatlakozott a világ nyolcvan százalékához, és kiállt a palesztin önrendelkezés mellett. A valóság azonban az, hogy erre ma semmi esély, és az erről beszélő politikusok is alapvetően csak alibiznek.
Eddig nem látott indulatok jelentek meg a cseh választási kampányban, sosem volt ilyen megosztott a társadalom. Mitől ennyire népszerűtlen a mostani kormány, és miért alakult ennyire máshogy a cseh és a magyar út a rendszerváltás óta? Mik a kampány slágertémái Csehországban?
Az özvegy megbocsátásról és szeretetről beszélt, Trump elnök kegyetlen bosszúról és arról, hogy gyűlöli a politikai ellenfeleit, az óriási Izrael- és zsidóbarát Kirköt búcsúztató Tucker Carlson pedig arról, hogy a zsidók megölik azt, aki kimondja róluk az igazat. Egymásnak esett a MAGA, hogy eldöntsék Amerika jövőjét.
Ha a nagyhatalmakon múlik, az elmúlt évtizedekben megállás nélkül traumatizált országban nem lesz béke. Mindenki az üzleti érdekeit kergeti, az ukránok oroszokra vadásznak a régióban, Európa migrációs politikájában pedig kénytelen egy instabil országban bízni.
Pár hete jelent meg Fábián Tamás, a Telex újságírójának első regénye, melyben az életbe kilépő fiatal felnőttek próbálnak boldogulni, miközben életüket átszövi az írás iránti vágy, az egymáshoz való kapcsolódás nehézsége és a társadalmi rendszer, ami erősen korlátozza, hogy kinek merre vezethet az útja.
Szexuális határátlépés – a tanár, a diák, a szülő és a tankerület szemszögéből. A film iskolákban is turnézik, és ideális kiindulópontja azoknak a beszélgetéseknek, amelyekkel tartozunk egymásnak.