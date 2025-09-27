Huszonöt orosz halt meg pancsolt szesz fogyasztása miatt

Oroszország Leningrádi terület már 25 ember halt meg hamisított alkohol fogyasztása miatt. A hatóságok az áldozatok szervezetében a megengedettnél magasabb metanolszintet találtak.

A metanol méreg az ideg- és keringési rendszert károsítja. A szervezetbe jutva már 5-10 milliliter mennyiségben is súlyos kimenetelű mérgezést okozhat, 30-240 milliliter lenyelése már halálos lehet. Mérgező hatását nem közvetlenül a metanol molekula, hanem a szervezetben rövid idő alatt létrejövő bomlástermékei, a formaldehid és a hangyasav váltják ki. Mivel az átalakulása viszonylag lassú, így a szervezetbe jutástól a tünetek megjelenéséig akár 12-48 óra is eltelhet. Az első néhány órában a részegség állapothoz hasonló tünetek jelentkezhetnek, majd ahogy elkezd lebomlani, fáradtságérzés, fejfájás, hányinger, hányás, szédülés, hátfájás, erős hasi fájdalom, látási zavarok és látásvesztés jelentkezik. A mérgezés következtében légzésbénulás és keringési zavarok, légúti, emésztőrendszeri és szemirritáció, ideg-, hasnyálmirigy, szív-, máj- és vesekárosodás léphet fel.

A lenigrádi hatóságok két vagy több ember halálát okozó gondatlanságból elkövetett cselekmény miatt kezdtek nyomozni. A házkutatások során a nyomozók „alkoholtartalmú folyadékkal teli kannákat” foglaltak le. A régió ügyészsége szerint összesen nyolc embert tartóztattak le alkoholszurrogátum terjesztésének gyanújával, és több mint ezer liter terméket koboztak el. A belügy adatai szerint az egyik gyanúsított egy 54 éves szlancevi lakos, akinek garázsában tucatnyi kannányi szeszt találtak. A korábban őrizetbe vett gyanúsítottak egy 79 éves férfi és egy 61 éves nő, akik a nyomozás szerint „alkoholtartalmú terméket” adtak el két szlancevi lakosnak, akiket szeptember 25-én holtan találtak. A Nyomozó Bizottság közlése szerint mindkét áldozat alkoholbeteg volt.

A 79 éves letartóztatott férfit korábban már felelősségre vonták házi készítésű alkohol árusítása miatt. Öt évvel ezelőtt 2000 rubel pénzbírságot kapott. Akkor nem jelent meg a tárgyaláson, írásban közölte álláspontját, miszerint alkoholt készít és árusít. (Moscow Times)