Négy uniós frakcióvezető kéri az Európai Bizottságot a betiltott pécsi Pride kapcsán, hogy függessze fel a homofób törvényt

Négy uniós frakcióvezető levélben kéri az Európai Bizottságot, lépjen fel a Pécsi Pride betiltása ellen, tudta meg a Népszava.

Az október 4-ére tervezett pécsi rendezvényt hivatalosan betiltotta a rendőrség, amit a Kúria helybenhagyott. A résztvevőkre így pénzbüntetést szabhatnak ki, a szervezőket pedig börtönnel is fenyegeti a törvény.

A gyermekvédelminek nevezett 2021-es homofób magyar törvényt az Európai Bizottság az uniós szabályokkal ellentétesnek minősítette, be is perelte miatta az Orbán-kormányt az Európai Unió Bíróságán, ítélet azonban még nem született. Az Európai Bizottság viszont már a Budapest Pride okán is kérhette volna a bíróságon az ideiglenes intézkedésként, hogy függesszék fel a törvény hatályát az ítéletig, de ilyen kérés akkor sem született. Ezért most csütörtöki levelükben a szocialista, liberális, zöld és baloldali frakció vezetői ismét kérték Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy tegye meg ezeket a lépéseket.

Pride Pécsen 2022-ben. Fotó: Bankó Gábor/444

Kim van Sparrentak európai parlamenti képviselő azt írta a lapnak, hogy a budapestihez hasonlóan a betiltott pécsi Pride-ra is figyelnie kellene a világnak.

A holland politikus szerint extra védelmet biztosít a szervezőknek és részvevőknek, ha diplomaták, EP-képviselők és külföldi politikusok is jelen vannak az eseményen. Tapasztalata szerint Budapesten és néhány éve Belgrádban is fontos volt a nemzetközi figyelem, és így a hatóságok jobban figyelnek a rendezvény védelmére.