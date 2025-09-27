Orbán elszomorítja a gyűlölethuszárokat, aztán pálinkázik

A miniszterelnök a Harcosok Klubjában elárulta az online hadtestének, hogy hosszú volt a péntek estéje, mert köszönővacsorát tartott a Digitális Polgári Körök 400 tagjának: „Gianninál voltunk, őt is megtámadták, mint mindenki mást, aki kiállt mellettünk. Mindenkit megvédtünk, és meg is fogunk védeni. A gyűlölethuszároknak lógó orral kell eloldalogniuk. Vége annak az időnek, amikor szabadon garázdálkodhattak a digitális térben. Megjöttek a magyarok, húzzátok meg magatok.”

Majd bejelentette, hogy délután a Zala megyei Becsehelyre utazik, hogy megünnepelje a szabad pálinkafőzés 15 éves évfordulóját. „Ez a nap is hosszú lesz. Csak holnap ne fájjon a fejem.” Egyébként a Fidesz pálinkaforradalmának 10. évfordulóját is Becsehelyen ünnepelte 2020-ban.

A 2010-ben hatalomra jutó Fidesz egyik első intézkedéseként engedélyezte és adómentessé tette az otthoni főzést, azóta virágzik az illegális pálinkakereskedelem, ellenőrizetlen minőségű alkoholban úszik Magyarország. Ez pedig nem tett jót a minőségi pálinkának, ahogy ezt egy videóban be is mutattuk:

A miniszterelnök vasárnap Robert Ficóval találkozik az esztergomi Mária Valéria hídnál.