Orbán Zelenszkijnek: Ne zaklasson minket!

A magyar miniszterelnöknek meg kellett szakítania a szombat estére tervezett pálinkázását, hogy reagáljon a pénteken kipattant ukrán-magyar vitára arról, hogy repültek-e át magyar drónok a határon Kárpátalja felé. Orbán Viktor az X-en azt írta:

„Magyarország a NATO és az EU tagja. Ukrajna már régen összeomlott volna e két szervezet támogatása nélkül. Zelenszkij elnök úr, minden tisztelettel kérem, ne zaklasson minket!”

A magyar miniszterelnök arra reagált, hogy péntek este Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy a hozzá érkező jelentések szerint nagy valószínűséggel magyar felderítő drónok sértették meg az ukrán légteret, és határ menti ipari potenciálját mérhették fel. A Honvédelmi Minisztérium szerint nem igaz, hogy katonai drón volt ukrán területen. Szombaton az ukrán elnök már azt mondta, hogy „Ukrajna pontosan tudja, hogy mit keresett a magyar felderítő drón Kárpátalja felett. Magyarország rendkívül veszélyes lépéseket tesz, elsősorban saját maga számára.” Az ukrán elnök azt állította, minden dokumentálva van, a mozgásokat elektronikusan rögzítették, fotók is készültek, de más bizonyítékok is rendelkezésre állnak.



Szombaton az ukrán vezérkar repülési útvonalakat bemutató térképeket tett közzé, amik szerint szeptember 26-án reggel Magyarország felől két drón repült be Ukrajna fölé, mire a Magyar Honvédség egy saját ábrával bizonygatta, hogy nem repültek át magyar drónok az ukrán határon. A Honvédség szerint szeptember 26-án semmilyen repülési tevékenységet nem folytatott sem a Belügyminisztérium, sem a Magyar Honvédség a képeken hivatkozott területeken.

