Orbán Zelenszkijnek: Ne zaklasson minket!

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A magyar miniszterelnöknek meg kellett szakítania a szombat estére tervezett pálinkázását, hogy reagáljon a pénteken kipattant ukrán-magyar vitára arról, hogy repültek-e át magyar drónok a határon Kárpátalja felé. Orbán Viktor az X-en azt írta:

Magyarország a NATO és az EU tagja. Ukrajna már régen összeomlott volna e két szervezet támogatása nélkül. Zelenszkij elnök úr, minden tisztelettel kérem, ne zaklasson minket!

A magyar miniszterelnök arra reagált, hogy péntek este Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy a hozzá érkező jelentések szerint nagy valószínűséggel magyar felderítő drónok sértették meg az ukrán légteret, és határ menti ipari potenciálját mérhették fel. A Honvédelmi Minisztérium szerint nem igaz, hogy katonai drón volt ukrán területen. Szombaton az ukrán elnök már azt mondta, hogy „Ukrajna pontosan tudja, hogy mit keresett a magyar felderítő drón Kárpátalja felett. Magyarország rendkívül veszélyes lépéseket tesz, elsősorban saját maga számára.” Az ukrán elnök azt állította, minden dokumentálva van, a mozgásokat elektronikusan rögzítették, fotók is készültek, de más bizonyítékok is rendelkezésre állnak.

Szombaton az ukrán vezérkar repülési útvonalakat bemutató térképeket tett közzé, amik szerint szeptember 26-án reggel Magyarország felől két drón repült be Ukrajna fölé, mire a Magyar Honvédség egy saját ábrával bizonygatta, hogy nem repültek át magyar drónok az ukrán határon. A Honvédség szerint szeptember 26-án semmilyen repülési tevékenységet nem folytatott sem a Belügyminisztérium, sem a Magyar Honvédség a képeken hivatkozott területeken.

POLITIKA magyar honvédség Magyarország eu nato zelenszkij magyar drón orbán viktor ukrajna honvédelmi minisztérium kárpátalja
Kapcsolódó cikkek

Orbán elszomorítja a gyűlölethuszárokat, aztán pálinkázik

Tart attól, hogy másnap fájhat a feje.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Zelenszkij: Valószínűleg magyar felderítő drónok sértették meg az ukrán légteret

Az ukrán elnök vizsgálatot rendelt el.

Czinkóczi Sándor
külföld

Az ukrán vezérkar térképet tett közzé a Magyarország felől érkező drónok berepüléséről

A térkép szerint a drónok közvetlen a magyar-ukrán határ mellől szálltak fel és léptek be az ukrán légtérbe.

Fődi Kitti
belföld

A Magyar Honvédség saját ábrával bizonygatja, hogy nem repültek át magyar drónok az ukrán határon

Pénteken sem a Belügyminisztérium, sem a Magyar Honvédség sem repült azon a területen.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA