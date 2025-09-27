Szalay-Bobrovniczky felbontotta Ruszin-Szendi Romulusz tartalékosi szerződését

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egy Facebookon közzétett videóban jelentette be szombaton, hogy felbontotta a tiszás Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését, és a havi tartalékosoknak járó juttatását is elvenné.
A videó azzal kezdődik, hogy „Ruszin-Szendi Romulusz veszélyes”. Indoklásként a honvédelmi miniszter azt hozta fel, hogy az egykori vezérkari főnök fegyverrel jár gyűlésekre, és hogy „megtámadott egy újságírót".
„Ezért méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen” - mondta.
Azt is felrótta, hogy Ruszin-Szendi naponta támadja Facebook-posztokban a kormányt és Magyar Honvédséget „és ezáltal folyamatosan megbontja a Magyar Honvédség egységét, aláássa a nemzet biztonságát, és veszély jelent a magyar emberekre”.
Ezért Szalay-Bobrovniczky úgy döntött, hogy Ruszin-Szendi tartalékosi szerződését felbontja. Ez azt jelenti, hogy ennek hatályba lépését követően a tiszás majd a rendfokozatát sem használhatja.
Emellett elvenné a havi 1,3 milliós honvédelmi szolgáltatási juttatást is, ami azoknak jár, akik a leszerelés után „méltóképpen képviselik a Magyar Honvédséget”. Ennek a juttatásnak a felülvizsgálatát kezdeményezte.
Ruszin-Szendit az utóbbi hetekben a kormány és a médiája egy lakossági fórumon készült felvétellel támadja, amelyen látszik, hogy egy fegyverszerű valami dudorodik ki a politikus kabátja alól. A fegyvert azóta a rendőrök le is foglalták, Ruszin-Szendi szerint azonban engedélye volt rá.
„Az én fegyvertartási engedélyemet az Ön alárendeltjei hagyták jóvá, mert ők is szükségesnek látták” – írta.
Az esetről Orbán Viktor többször is megnyilvánult, olyat is írt, hogy „fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben”. Egy pénteki rádióinterjújában Orbán így fogalmazott: „Ha a politikusok azért akarnak fegyvert hordani, mert fenyegetik őket, nekem ágyúval kéne járnom.”
Ruszin-Szendi Romulusz ellen szabálysértési eljárás is indult, de az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága is foglalkozott Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügyével.
A másik ügy, amire a honvédelmi miniszter most hivatkozik, hogy Kötcsén a Mandiner munkatársa szeretett volna kérdéseket feltenni Ruszin-Szendi Romulusznak, a Tisza szakpolitikusának. Ruszin-Szendi egy ideig hárította a kérdéseket, majd többször is odébb lökte a kormánypárti lap munkatársát, ahogy az a Mandiner által készített felvételen is látszik. Magyar Péter szerint viszont csak mosolyogva odébb tolta a Mandiner munkatársát.
Csütörtök reggel rendőrök csengettek be a volt vezérkari főnökhöz. Napokkal azután, hogy Orbán azt írta, Ruszin-Szendi fegyverrel az oldalán tartott lakossági fórumot.
A Honvédelmi és Rendészeti Bizottság több kiskaput és hézagot talált a szabályokban, erre hívják fel a kormány figyelmét. Rétvári Bence szerint ha bebizonyosodik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz zárt téri gyűlésekre vagy nyilvános eseményekre is fegyverrel járt, akkor bűncselekményt követett el.
A vasárnap Kötcsén készült felvételek alapján Ruszin-Szendi nagyon nem akart válaszolni a kormánypárti lap kérdéseire, majd odébb lökte (tolta) a kérdezőt.