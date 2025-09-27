Több ügynököt kirúgott az FBI, mert kiderült, hogy letérdeltek egy rasszizmus elleni tüntetésen

Az FBI több ügynököt is elbocsátott, miután olyan képek kerültek elő róluk, amik szerint 2020-ban Washingtonban letérdeltek egy antirasszista tüntetésen, amit George Floyd halála miatt tartottak. Az AP hírügynökség értesülése szerint a hivatal tavaly tavasszal áthelyezte az ügynököket, de azóta elbocsátotta őket. Az elbocsátott FBI-alkalmazottak pontos száma nem ismert, de két forrás szerint körülbelül húsz főről van szó.

A fényképeken egy csoport ügynök volt látható, amint letérdelnek a George Floyd 2020 májusi halálát követő egyik tüntetésen. Floyd halála országos vitát indított a rendfenntartásról és a faji diszkriminációról. A térdelés egyeseket feldühített az FBI-on belül, ugyanakkor mások egy lehetséges deeszkalációs taktikaként értelmezték a tüntetések idején.

Az FBI Ügynökök Szövetsége péntek este kiadott közleményében megerősítette, hogy több mint egy tucat ügynököt elbocsátottak, köztük olyan veteránokat is, akiknek további törvényi védelme volt, és jogellenesnek minősítette a döntést. A szervezet a Kongresszust vizsgálat indítására szólította fel, és azt mondta, hogy az elbocsátások újabb bizonyítékai annak, hogy Kash Patel, az FBI igazgatója figyelmen kívül hagyja az ügynökség alkalmazottainak törvényes jogait.