Több ügynököt kirúgott az FBI, mert kiderült, hogy letérdeltek egy rasszizmus elleni tüntetésen

külföld
Az FBI több ügynököt is elbocsátott, miután olyan képek kerültek elő róluk, amik szerint 2020-ban Washingtonban letérdeltek egy antirasszista tüntetésen, amit George Floyd halála miatt tartottak. Az AP hírügynökség értesülése szerint a hivatal tavaly tavasszal áthelyezte az ügynököket, de azóta elbocsátotta őket. Az elbocsátott FBI-alkalmazottak pontos száma nem ismert, de két forrás szerint körülbelül húsz főről van szó.

A fényképeken egy csoport ügynök volt látható, amint letérdelnek a George Floyd 2020 májusi halálát követő egyik tüntetésen. Floyd halála országos vitát indított a rendfenntartásról és a faji diszkriminációról. A térdelés egyeseket feldühített az FBI-on belül, ugyanakkor mások egy lehetséges deeszkalációs taktikaként értelmezték a tüntetések idején.

Az FBI Ügynökök Szövetsége péntek este kiadott közleményében megerősítette, hogy több mint egy tucat ügynököt elbocsátottak, köztük olyan veteránokat is, akiknek további törvényi védelme volt, és jogellenesnek minősítette a döntést. A szervezet a Kongresszust vizsgálat indítására szólította fel, és azt mondta, hogy az elbocsátások újabb bizonyítékai annak, hogy Kash Patel, az FBI igazgatója figyelmen kívül hagyja az ügynökség alkalmazottainak törvényes jogait.

külföld tüntetés faji diszkrimináció fbi kongresszus FBI Ügynökök Szövetsége kash patel washington george floyd AP hírügynökség