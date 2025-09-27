Trump belengette, hogy az FBI korábbi igazgatóján kívül más politikai ellenfelei is számíthatnak büntetőeljárásokra

Donald Trump pénteken azt mondta, hogy további, általa politikai ellenfélnek tekintett személyek ellen is várhatóak büntetőeljárások, egy nappal azután, hogy az igazságügyi minisztérium vádat emelt James Comey, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) korábbi igazgatója ellen – ami miatt számos bírálat érte a hatóságot, mivel sokak szerint ezzel Trump politikai megtorló kampányát szolgálja.

„Ez nem egy lista, de szerintem lesznek még mások is” – mondta Trump, amikor a Fehér Házból a Ryder Kupa golfversenyre indult. „Úgy értem, korruptak. Korrupt, radikális baloldali demokraták voltak.”

A Comey ellen benyújtott vádiratot csütörtökön terjesztették be az alexandriai (Virginia állam) szövetségi bíróságon. A vád szerint Comey félrevezette a törvényhozókat 2020 szeptemberében, amikor kongresszusi meghallgatásán kitartott korábbi állítása mellett, miszerint soha nem engedélyezte FBI-dolgozóknak, hogy kiszivárogtassanak információkat a sajtónak.

Az ügyészek szerint ez az állítás hamis volt, és Comey valójában felhatalmazta barátját, Dan Richmant, a Columbia Egyetem jogi karának professzorát, hogy szivárogtasson az újságíróknak a Hillary Clinton elleni vizsgálatról. Richman abban az időben rövid ideig különleges kormányzati alkalmazottként dolgozott az FBI-nál.

Ugyanakkor a Comey elleni vád alapjául szolgáló bizonyítékokat, amelyek a kétoldalas vádiratból nem derülnek ki egyértelműen, nem tartották elegendőnek az elmarasztaláshoz. Az ügyet részletesen elemezték egy belső feljegyzésben, és Erik Siebert, a virginiai keleti kerület ideiglenes szövetségi ügyésze akkor úgy döntött, nem emel vádat.

Trump néhány nappal később leváltotta Siebertet, és Lindsey Halligant nevezte ki a helyére, aki korábban a Fehér Ház munkatársa volt, és nem rendelkezik ügyészi tapasztalattal. Halligant tájékoztatták az ügy problémás pontjairól, ennek ellenére saját maga terjesztette az ügyet az esküdtszék elé, és vádemelést kért.

Az esküdtszék két vádpontban emelt vádat, de egy harmadikat nem hagyott jóvá. A hamis tanúzás vádját is csak szűk többséggel fogadták el: a 23 tagú esküdtszékből mindössze 14-en szavaztak igennel, épphogy meghaladva a szükséges 12 főt, derül ki a bírósági dokumentumokból.

A Comey elleni vádemelés kétséges jellege újabb aggodalmakat keltett azzal kapcsolatban, hogy Trump politikai kinevezettjei az igazságügyi minisztérium központjában, illetve vidéki irodáiban felbátorodva politikai ellenfelek elleni eljárásokat indíthatnak.

Trump az elmúlt hetekben más személyekkel kapcsolatban is vizsgálatok szorgalmazását követelte: így Letitia James New York-i főügyész és Adam Schiff demokrata szenátor ellen is jelzálogcsalás gyanúja miatt. James korábban polgári peres csalási pert indított Trump ellen, Schiff pedig Trump első impeachment-eljárását vezette.

A múlt hétvégén – még a Comey elleni vádemelés előtt – Trump felszólította igazságügyi miniszterét, Pam Bondit, hogy indítson eljárást Comey, James és Schiff ellen. „Kétszer is felelősségre vontak, és ötször (!) vádat emeltek ellenem SEMMIÉRT. Itt az idő, hogy ÉRVÉNYESÜLJÖN AZ IGAZSÁG!” – írta Trump a Truth Social oldalon. (Guardian)