Trump katonákat küld a portlandi tüntetőkre

Donald Trump a katonaság bevetésére is felhatalmazást adott Portlandben, ahol az elmúlt napokban szövetségi épületek előtt heves tüntetések voltak az illegális bevándorlást érintő kormányzati intézkedések ellen. Szerinte a bevándorlási és vámügyi hatóság (ICE) létesítményeit „ostrom alatt tartják az Antifa szélsőbaloldali csoport és más belföldi terroristák”. Az amerikai elnök azt írta: „utasítom a hadügyminisztert, Pete Hegseth-et, hogy biztosítson minden szükséges csapatot a háború sújtotta Portland védelmére”. Arra utasította a hadügyminisztert, hogy minden szükséges katonai erőt bocsásson rendelkezésre.

Az Egyesült Államok északnyugati részén fekvő Oregon államban az elmúlt napokban a hatóságoknak többször erőszakot kellett alkalmazniuk, könnygázt bevetniük a tüntetőkkel szemben, akik szövetségi épületek elé vonultak. Portland polgármestere, Keith Wilson közleményében azt mondta: „A szükséges csapatok száma nulla, Portlandben és bármely más amerikai városban.” Tina Kotek, Oregon kormányzója szintén arról írt, hogy Portlandben nincs nemzetbiztonsági fenyegetés

Trump bejegyzése nem pontosította, hogy a nemzeti gárdát vagy a reguláris amerikai hadsereget kívánja-e bevetni. Azt sem részletezte, pontosan mit ért a „teljes erő” alkalmazásán. Az amerikai elnök a közelmúltban rendeletben belföldi terrorszervezetnek minősítette az antifa mozgalom Egyesült Államokban működő szervezeteit. (BBC)