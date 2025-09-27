Zelenszkij azt mondja, fényképeik is vannak a magyar drónokról

„Ukrajna pontosan tudja, hogy mit keresett a magyar felderítő drón Kárpátalja felett. Magyarország rendkívül veszélyes lépéseket tesz, elsősorban saját maga számára” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombati sajtótájékoztatóján.

Fotó: DANYLO ANTONIUK/Anadolu via AFP

Pénteken Zelenszkij ukrán arról beszélt, hogy a hozzá érkező jelentések szerint nagy valószínűséggel magyar felderítő drónok sértették meg az ukrán légteret, és határ menti ipari potenciálját mérhették fel. A Honvédelmi Minisztérium szerint nem igaz, hogy katonai drón volt ukrán területen. Azt írták, hogy a magyar-ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre és nem is kapott erre utasítást. Szombaton az ukrán vezérkar repülési útvonalakat bemutató térképeket tett közzé, amik szerint szeptember 26-án reggel Magyarország felől két drón repült be Ukrajna fölé, mire a Magyar Honvédség egy saját ábrával bizonygatta, hogy nem repültek át magyar drónok az ukrán határo. A Honvédség szerint szeptember 26-án semmilyen repülési tevékenységet nem folytatott sem a Belügyminisztérium, sem a Magyar Honvédség a képeken hivatkozott területeken. Ennek ellenére ukrán elnök szombaton azt mondta:

„Minden dokumentálva van – a mozgásokat elektronikusan rögzítettük, fotók is készültek, és más bizonyítékok is rendelkezésre állnak. Eddig nem látok pozitív lépéseket a magyar vezetés részéről. Nem a lakosságról beszélek. De mi mindig készen állunk a párbeszédre.”

Zelenszkij hozzátette, hogy kulcsfontosságú kérdés, pontosan mit keresett a magyar drón, és ebben Magyarország olyan lépéseket tesz, amelyek rendkívül veszélyesek saját maga számára. „Nagyon fontos, hogy mit tanulmányoz a magyar hírszerző tiszt ukrán területen. Elvben értem, hogy mit csinálnak. Rendkívül veszélyesnek tartom a lépéseiket. Nagyon veszélyesnek, elsősorban saját magukra nézve” – jegyezte meg az elnök.

Szombaton Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en az állítólagos magyar drónok utvonalát bemutató ábrához ezt írta: „A vak magyar tisztviselők számára. Íme a tegnapi, Magyarországról Ukrajna légterébe történt drónbetörés pontos útvonala. Fegyveres erőink minden szükséges bizonyítékot összegyűjtöttek, és továbbra is várjuk, hogy Magyarország magyarázatot adjon arra, mit keresett ez az eszköz a légterünkben.” Mire Szijjártó Péter azt válaszolta: „Ez kamu. Nem kellene ezzel lejáratnod magad!”