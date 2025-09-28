A Hamász elvesztette a kapcsolatot a magyar–izraeli állampolgárságú tússzal

A Hamász palesztin terrorszervezet katonai szárnya elvesztette a kapcsolatot két izraeli tússzal Gázavárosban. Az Ezzedin al-Kasszám Brigádok tájékoztatása szerint a magyar–izraeli állampolgár Omri Mirannal és Matan Angreszt izraeli katonával 48 órája nem tudnak kapcsolatba lépni az izraeli hadsereg Gázaváros két kerületét érintő offenzívája miatt.

Követelik, hogy Izrael függessze fel legalább 24 órára a harcokat Gáza bizonyos részein, hogy megkereshessék és biztonságos helyre vihessék a túszokat.

Matan Angresztet és Omri Mirant 2023. október 7-én rabolták el, és a gázai terrorszervezet azóta fogságban tartja őket. A palesztinok azóta több felvételt is közzétettek Omri Miranról. (MTI)