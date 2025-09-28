A rendőrség szerint nem merült fel idegenkezűségre utaló körülmény Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

bűnügy
A Spartacus ösvényről Pilisszentlászlóba vezető úttól 200-220 méterre találták meg a szeptember elején eltűnt Kaszás Nikolett holttestét, olyan helyen, ahol eddig keresés nem zajlott, számolt be az RTL Híradója. A hírműsor nyilatkozó rendőr szerint közigazgatási eljárásban vizsgálják az esetet, mert az

„eddigiek alapján az idegenkezűségre utaló körülmény a halálesettel kapcsolatban nem merült fel, de ezt egyértelműen kizárni majd csak a szakértői vizsgálatokat követően lehet.”

Bár korábban elterjedt, hogy a fiatal nő az eltűnése napján este üzenetet írt egy asztali számítógépről a barátjának, a rendőrség szerint ez nem volt igaz. Ahogy az a komment sem, amiben egy férfi azt állította, hogy köze van a lány eltűnéséhez.

A 27 éves nő szeptember 7-én, tömegközlekedéssel indult el túrázni budapesti albérletéből a Pilisbe, akkor látták élve utoljára. Holttestét húsz nappal később, most vasárnap találták meg.

bűnügy eltűnt nő pilis Budapest
belföld