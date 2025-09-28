El lehetne látni Magyarországot olajjal Horvátországon keresztül, állítja az Adria olajvezeték kezelője

Napok óta zajlik az adok-kapok a Mol, a horvát Janaf olajszállító valamint a két ország kormánya között. A két cég tesztelte az Adria kőolajvezeték kapacitását, és a Mol szerint az sikertelen volt, a horvátok viszont azt állítják akár a Mol teljes éves szükségletét le tudnák szállítani. Szombaton Szijjártó Péter külügyminiszter haszonlesőnek nevezte Horvátországot, azt állítva megemelték a tranzitdíjakat. Szijjártó azt is mondta, hogy az Adria vezeték nem tudja ellátni Magyarországot és Horvátországot.

A Janaf vasárnapi közleménye kategorikusan elutasítja Szijjártó „rosszindulatú, hamis és álszent kijelentéseit” – írják. A cég szerint ők technikailag felkészültek, és teljes mértékben képesek kielégíteni a Mol éves nyersolajszükségletét, amit a legutóbbi tesztek is alátámasztanak. Azt is részletezik, hogy í díjszabásuk ismert és átlátható, és mindenkire ugyanúgy vonatkoznak. Egyben felkérik a Molt, hogy kezdje meg vezetékükön nagyobb mennyiségű kőolaj szállítását. A cég kiemeli, hogy a helyzetből csak Magyarország profitál mert továbbra is orosz olajat importál.

Az Adria-kőolajvezeték, amin a MOL és a horvát JANAF az Adriáról érkező olajjal válthatná ki az orosz kőolajat Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A Mol és a Janaf több alkalommal is tesztelte az Adria vezetéket, hogy kiderüljön, ki tudná-e váltani a Barátság kőolajvezetéket. A Mol azt közölte, hogy az Adria-kőolajvezeték horvát szakasza egyelőre nem képes Magyarország és Szlovákia számára elegendő mennyiségű kőolajat szállítani. Ezt azonban a horvát Janaf cég cáfolta, azt állítva, hogy a MOL-csoport nem teremtette meg a szükséges feltételeket a tesztek során. Visszautasították azt is, hogy a vezeték ne lenne képes ellátni Magyarországot és Szlovákiát.

Szijjártó ezek után azt állította, hogy a horvátok nyerészkednek a háborús helyzeten. Ezt követte a horvát miniszterelnök visszautasítása, ekkor nevezte Magyarországot haszonlesőnek. Szombat reggel Szijjártó erre reagált a Facebookon:

„Akárhogyan is tagadja a horvát kormány, ők bizony nyerészkedni akarnak az ukrajnai háborún. A Horvátországon keresztüli olajszállítások tranzitdíját jelentősen megemelték a háború kitörése óta, most pedig azért akarják ellehetetleníteni hazánk számára az orosz olaj vásárlását, hogy monopolhelyzetbe kerüljenek velünk szemben, s így még több pénzt keressenek - rajtunk…” A magyar külügyminiszter azt is elismételte, hogy az Adria-vezeték nem tudja ellátni Magyarországot és Szlovákiát.