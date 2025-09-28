Mi vezetett az év legsúlyosabb parlamenti vitájához? – hétfő reggel élőben elemezzük a Szőlő utcai botrányt

Kicsoda valójában és hogyan futtathatott fiatal nőket évtizedeken át Juhász Péter Pál?

Melyik ponton lett a Szőlő utcai botrányból nagypolitikai ügy?

Miként lett „Zsolti bácsi” a parlament nyitóülésének főszereplője?

Hogyan készült eredetileg tálalni a sztorit a Fidesz?

Hibázott–e Semjén Zsolt?

Miért fenyegeti most a sajtót a kormány?

És mindenek előtt: mit mond el a magyar közélet állapotáról az, hogy egy felkapott szóbeszédből országos hírű botrány kerekedett?

Hétfő reggel 8-tól lépésről lépésre elemezzük ki, hogyan épült fel az elmúlt időszak legnagyobb botránya. A 444 stúdiójából Rényi Pál Dániel és Plankó Gergő jelentkezik. Helyzet: van!