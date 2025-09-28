Orbán: A brüsszeli háborús politika képviselői itt ügyködnek

„Robert Fico tud valamit, amit Európában csak ő tud egyedül. Amikor Szlovákia valahogy félrecsúszik, akkor ő visszatér, és rendbe teszi a dolgokat” – monda a magyar miniszterelnök a szlovák kormányfővel közösen tartott ünnepségen Esztergomban. A Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen Orbán Viktor külön gratulált a szlovák alkotmánymódosításhoz:

„Jó, hogy nem vagyunk egyedül, jó ha az embernek normális szomszédja van. Azt is beleírták az alkotmányba, hogy a férfi és a nő egyenrangúak. Ehhez is gratulálok! Tudod, Robert, itt Magyarországon mi férfiak már régóta küzdünk ezért.”

Orbán szerint nemcsak a közös történelem, hanem a nemzetközi politikai kihívások is összekötik a két országot, Szlovákia és Magyarország érdekei egy irányba mutatnak. Felidézte, a Mária Valéria híd már kétszer is megsemmisült, az I. és a II. világháborúban.

„Egyik háborút sem akartuk. Se a magyarok, se a szlovákok nem akartak részt venni egyik világháborúban sem. Mégis minket küldtek a frontra, a mi életünket forgatták fel fenekestől, birodalmi érdekekre hivatkozva. A híd újraépítésével mind a két nép egyszerre azt fejezte ki, hogy nem akar több, hidakat romboló háborút Európában.”

Fotó: Premiere Pro

„Akárcsak a régi, bennünket megnyomorító birodalmak, most az Európai Unió is háborús projektté változott. Brüsszelben nyíltan kimondják, a következő évtized feladatának azt tartják, hogy Oroszországot legyőzzék a keleti fronton. Vagyis minden európai embernek, minden európai gazdasági szereplőnek és minden európai nemzetállamnak ezt a célt kellene szolgálnia, ha az Unióhoz tartozik. Mi, magyarok ezt nem akarjuk”

– mondta. Hozzátette: