Shreket nézett a miniszter, de előtte újabb öt évre kinevezte Nemcsák Károlyt igazgatónak

Újabb öt évig vezetheti a József Attila Színházat Nemcsák Károly, az igazgatói kinevezést a Shrek, a Musical című előadás megtekintése előtt, a színpadon adta át a kultúráért és innovációért felelős miniszter.

„Mi, magyarok színházszeretők vagyunk"”

– mondta Hankó Balázs, majd méltatta a József Attila Színház népszínházjellegét. A miniszter nem érkezett üres kézzel, bejelentette, hogy idén az intézmény finanszírozása 400 millió forinttal, több mint 50 százalékkal emelkedett, illetve megígérte, hogy az igazgató következő ötéves ciklusában 12 milliárd forintból megújul a színház.

Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

Nemcsák az MTI-nek elárulta, hogy a mandátuma 2026. január 31-én járt volna le, de úgy gondolta, még egy ciklushoz van ereje, ezért pályázott, a miniszter pedig döntött.