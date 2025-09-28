Forrás

Szépleányok: Molnár Csilla csak játékból indult a '85-ös szépségversenyen

  • A Jeti Mozi forgalmazásában bemutatjuk Hartai László és Dér András 1987-es dokumentumfilmjét, a Szépleányokat.
  • A 40 évnyi szünet után a szocializmus utolsó évtizedében megrendezett, nagy szenzációt és figyelmet keltő, első magyar szépségkirálynő-választás krónikája lesz. Ám a sors – ahogy szokott – közbeszólt: Molnár Csilla Andrea, az első magyar szépségkirálynő, a fonyódi gimnazista, öngyilkos lett.
  • Egy lány, akinek minden megadatott, akit a sors kegyeibe vett, eldobta magától az életet. Az ország értetlenül és döbbenten kérdezte: miért? Hogyan szólt bele az úgynevezett „biznisz” és a média a verseny alakulásába, és aztán hogyan használta ki ezeket a fiatalok lányokat? Mik vezettek Molnár Csilla Andrea halálához?
  • Hartai László és Dér András annak idején hatalmas port kavart dokumentumfilmje az 1980-as évek végi Magyarország talán egyik legfontosabb kordokumentuma. A film ma is pont annyira megdöbbentő és felkavaró, mint akkor.

Stáb

Rendezők: Hartai László, Dér András
Operatőr: Hartai László, Dér András
Vágó: Miklós Mari
Szereplők:
Molnár Csilla Andrea
Kalmár Zita
Pauer Gyula
Ernyey Béla
Heilig György
Antal Imre
Keresztes Tibor
Kruppa Judit

A Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) karöltve azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalaként a Jeti Mozit, hogy megjelenési felületet biztosítsunk olyan magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a fiókban végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, sikeres dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube-csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.

