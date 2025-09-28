Szépleányok: Molnár Csilla csak játékból indult a '85-ös szépségversenyen

A Jeti Mozi forgalmazásában bemutatjuk Hartai László és Dér András 1987-es dokumentumfilmjét, a Szépleányokat .

. A 40 évnyi szünet után a szocializmus utolsó évtizedében megrendezett, nagy szenzációt és figyelmet keltő, első magyar szépségkirálynő-választás krónikája lesz. Ám a sors – ahogy szokott – közbeszólt: Molnár Csilla Andrea, az első magyar szépségkirálynő, a fonyódi gimnazista, öngyilkos lett.

Egy lány, akinek minden megadatott, akit a sors kegyeibe vett, eldobta magától az életet. Az ország értetlenül és döbbenten kérdezte: miért? Hogyan szólt bele az úgynevezett „biznisz” és a média a verseny alakulásába, és aztán hogyan használta ki ezeket a fiatalok lányokat? Mik vezettek Molnár Csilla Andrea halálához?

Hartai László és Dér András annak idején hatalmas port kavart dokumentumfilmje az 1980-as évek végi Magyarország talán egyik legfontosabb kordokumentuma. A film ma is pont annyira megdöbbentő és felkavaró, mint akkor.

Stáb

Rendezők: Hartai László, Dér András

Operatőr: Hartai László, Dér András

Vágó: Miklós Mari

Szereplők:

Molnár Csilla Andrea

Kalmár Zita

Pauer Gyula

Ernyey Béla

Heilig György

Antal Imre

Keresztes Tibor

Kruppa Judit

A Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) karöltve azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalaként a Jeti Mozit, hogy megjelenési felületet biztosítsunk olyan magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a fiókban végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, sikeres dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube-csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.