Szépleányok: Molnár Csilla csak játékból indult a '85-ös szépségversenyen

- A Jeti Mozi forgalmazásában bemutatjuk Hartai László és Dér András 1987-es dokumentumfilmjét, a Szépleányokat.
- A 40 évnyi szünet után a szocializmus utolsó évtizedében megrendezett, nagy szenzációt és figyelmet keltő, első magyar szépségkirálynő-választás krónikája lesz. Ám a sors – ahogy szokott – közbeszólt: Molnár Csilla Andrea, az első magyar szépségkirálynő, a fonyódi gimnazista, öngyilkos lett.
- Egy lány, akinek minden megadatott, akit a sors kegyeibe vett, eldobta magától az életet. Az ország értetlenül és döbbenten kérdezte: miért? Hogyan szólt bele az úgynevezett „biznisz” és a média a verseny alakulásába, és aztán hogyan használta ki ezeket a fiatalok lányokat? Mik vezettek Molnár Csilla Andrea halálához?
- Hartai László és Dér András annak idején hatalmas port kavart dokumentumfilmje az 1980-as évek végi Magyarország talán egyik legfontosabb kordokumentuma. A film ma is pont annyira megdöbbentő és felkavaró, mint akkor.
Stáb
Rendezők: Hartai László, Dér András
Operatőr: Hartai László, Dér András
Vágó: Miklós Mari
Szereplők:
Molnár Csilla Andrea
Kalmár Zita
Pauer Gyula
Ernyey Béla
Heilig György
Antal Imre
Keresztes Tibor
Kruppa Judit
