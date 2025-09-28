Tényleg kírúgta több magyar dolgozóját a debreceni CATL akkumulátor gyár

A Debrecenben akkugyárat építő kínai CATL magyarországi alkalmazotti létszáma júniusban stagnált, júliusban pedig 28 fővel csökkent, ami alátámasztja a nyári híreket több tucat magyar dolgozó elbocsátásáról – írja a Telex. A nyilvános dolgozói létszám szerint a májusig tartó intenzív toborzás után fordulat következett, és csökkent a dolgozói létszám.

A lap megkeresésére a vállalat nem közölte, pontosan hány magyar munkavállalót bocsátott el az érintett időszakban. A cég korábban 800 fő feletti létszámról adott tájékoztatást, miközben a hivatalos dolgozói létszám a 600-at sem érte el. A CATL ezt azzal indokolta, hogy ebben a 800-ban a kölcsönzött munkaerő és az anyavállalattól kiküldött, a termelés beindítását támogató kínai szakemberek is benne vannak, akik az Opten statisztikáiban nem jelennek meg. A júliusi csökkenést átmeneti fluktuációval magyarázták.