Többen meghaltak Észak-Karolinában egy hajóról elkövetett fegyveres támadásban

Három ember meghalt, és legalább nyolcan megsebesültek az észak-karolinai Southportban szombat este, a támadó egy hajóról nyitott tüzet egy part menti bárban összegyűltekre. A rendőrség információi szerint a támadó egy kis méretű hajóval megközelítette a partot, röviden megállt, tüzet nyitott az emberekre, majd elhajózott.

A parti őrség a támadás után mintegy fél órával a gyanúsított leírásának megfelelő személyre lett figyelmes, aki egy kisebb hajót húzott ki a vízből egy csónakrámpánál. Az illetőt előállították, és átadták a helyi rendőrségnek kihallgatásra. A hatóságok egyelőre nem azonosították a gyanúsítottat, és lehetséges indítékáról sem adtak tájékoztatást. (MTI)