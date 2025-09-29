A grúz kormány betiltatná a legnagyobb ellenzéki pártot

A Grúz Álom párt kormányának vezetője, Irakli Kobahidze úgy tervezi, hogy októberben a legnagyobb ellenzéki erő, az Egyesült Nemzeti Mozgalom betiltását kérik az alkotmánybíróságtól. „Októberben benyújtják a megfelelő keresetet mindazon pártok alkotmányellenesnek nyilvánítása érdekében, amelyeket a Egyesült Nemzeti Mozgalom alá sorolnak. Ez egy demokratikus folyamat, és ez a kereset biztosan az alkotmánybíróság elé kerül” – jelentette be Irakli Kobahidze miniszterelnök.

Orbán Viktor és Irakli Kobahidze a Karmelita kolostorban Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A VSquare tavaly arról írt, hogy Habony Árpád legalább két éve segíti az oroszbarát grúz kormánypártot. A legutóbbi, megkérdőjelezhető tisztaságú választások alatt is aktív szerepet vállalt a párt körül. Kobahidze visszajáró vendége a CPAC Hungary nevű kormánypárti rendezvénynek.

Az Egységes Nemzeti Mozgalom párt kormányzása és Szaakasvili elnöksége idején Grúzia az Európai Unió és az Egyesült Államok legszorosabb szövetségesévé vált. 2008-ban Szaakasvili elnöksége alatt zajlott az orosz–grúz háború, mely során Grúzia végleg elveszítette az ellenőrzését Abházia és Dél-Oszétia felett. 2007-ben a kormányellenes tüntetések erőszakos leverésével vádolták meg a pártot.

Szeptember 26-án Tea Culukiani, Grúzia volt igazságügyi és kulturális minisztere, a Grúz Álom párt parlamenti képviselője készített egy jelentést az általa vezetett parlamenti vizsgálóbizottsággal, ami az Egységes Nemzeti Mozgalom kormányzása alatt elkövetett bűncselekményekről szól. Culukiani szerint ezt a dokumentumot is felhasználják az alkotmánybíróságon annak érdekében, hogy az „Egységes Nemzeti Mozgalom” és tagjai politikai tevékenységét betiltsák. „Ez nem egyszerűen egy szöveg, amely különböző történeteket és tragédiákat mesél el, amelyeket Szaakasvili rezsimje a polgáraink és az ország ellen elkövetett. Itt bizonyítékok és tények vannak feltüntetve. Különösen, ez a jelentés igazolja, hogy az az erő, amely kilenc évig irányította országunkat és ma ellenzékben van, nem rendelkezik belső erőforrással ahhoz, hogy megváltozzon. Nincs meg benne sem az akarat, sem a képesség. Ennek megfelelően ugyanaz az erő maradt, amely hatalomra kerülve legalább azt tenné, amit kilenc éven át tett – sőt, valószínűleg még rosszabbat is” – mondta Tea Culukiani.

Az ideiglenes bizottság 2025 februárjában kezdte meg munkáját. Összesen 46 ülést tartott, amelyek során 139 embert hallgatott meg. Legalább hat jelentős ellenzéki vezetőt börtönöztek be, mert nem jelentek meg a bizottság előtt. Kettőjüket később kegyelemben részesítették. A jelentés, amit Tea Culukiani bizottsága hat hónapnyi munka eredményeként készített, 460 oldalas. A végső megállapítása az, hogy az előző kormány uralmát politikai indíttatású erőszak, rabok meggyilkolása, a sajtó cenzúrázása és korrupció jellemezte. Valamint arra is utalnak benne, hogy Grúzia felelős a 2008. augusztusi háború kirobbantásáért, ami a kritikusok szerint Oroszország felelősségének kisebbítését jelenti. (Radiotavisupleba/OCMedia)