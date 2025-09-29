A Mi Hazánk nyerte a gyömrői polgármester-választást, a Fidesz és a Tisza el sem indult

Az előző polgármester lemondása után a Mi Hazánk kommunikációs igazgatóját, Kisberk Szabolcsot választotta polgármesternek a Pest megyei Gyömrő.

A 38 százalékos részvételi arányú szavazás meglehetősen szoros volt, hiszen

Kisberk 1838 voksot kapott (30,68 százalék),

Váradi Attila függetlenként 1639-et (27,36 százalék),

Répás Tamás János a Jó Itt Élni! (JIE) jelöltjeként 1561-et (26,06 százalék),

míg Horváth István Attila a Hajnal Egyesület Gyömrőért (HEGY) jelöltje 952-t (15,89 százalék).

Ami látványos, hogy a Fidesz és a Tisza is távol maradt, jelöltet nem állított és érdemben nem kampányolt. Pedig a tavalyi EP-választáson a két nagy párt 35-35 százalékot kapott, míg a Mi Hazánkot még a DK-MSZP-Párbeszéd is megelőzte pár szavazattal.

Fotó: Kisberk Szabolcs/Facebook

A gyömrői politika arról volt nevezetes sokáig, hogy a saját egyesülete, a JIÉ jelöltjeként 2002 és 2024 között az a Gyenes Levente vezette a várost, akinek több botrányos ügye is volt, például fél évet volt letartóztatásban, mert a gyanú szerint tagja lehetett egy biztonsági őröket foglalkoztató, több mint 1,5 milliárd forintnyi adót elcsaló, számlagyáros bűnszervezetnek. Gyenes a képviselő-testület üléseit szabadulása után nyomkövetővel vezette, majd 2023-ban visszavonult.

A várost ezután a JIÉ új polgármestere, Tóth János vezette, de 2025 júniusában lemondott. „Mint ismert, városunk nehéz anyagi helyzetben van. Az elmúlt hónapokban folyamatosan azon dolgoztunk, hogy rövid távon kezeljük, középtávon pedig megoldjuk a problémákat. A mögöttünk hagyott időszakban azonban olyan indulatok szabadultak el mind a közösségi médiában, mind a képviselő-testületben, mely számomra lehetetlenné teszi az érdemi munkavégzést” - nyilatkozta.

A Magyar Narancs riportja szerint a nehéz anyagi helyzet fő okai az általános elvonások: az önkormányzati finanszírozási rendszer átalakítása révén a települések elestek a személyi jövedelemadó helyben maradó részétől, illetve a gépjárműadótól. Ami az elszabadult indulatokat illeti, többek pont Kisberk Szabolcs önkormányzati képviselőt tették felelőssé ezekért, aki többek között szirénával szakított félbe egy testületi ülést.

Kisberk színes karriert futott be különböző pártlapoknál és pártoknál. Korábban a Hír TV riportere volt, de miután Simicska Lajos 2015 elején, a viharos szakítás során gecinek nevezte Orbán Viktort, a Célpont stábjával együtt látványos videóban felmondott. A stáb többi tagja Fidesz-közeli csatornáknál landolt, de Kisberk inkább a Jobbikot választotta. Akkor még nem sejthette, hogy Simicska Lajos hasonló irányba mozdul el, és beáll majd a párt mögé. Aztán a Jobbik megroppanása után Kisberkék újabb drámai videóban mondtak fel, ezúttal a Jobbik pártalapítványa által finanszírozott Nemzeti 1 TV-nél, és Kisberkből a Mi Hazánk sajtőfőnöke lett.