A nyugatbarát kormánypárt nyerte a bombariadókkal kísért moldovai választásokat, az oroszpárti Patrióták tüntetést hirdettek hétfőre

Maia Sandu elnök Európa-párti, nyugatbarát pártja, a PAS (Partidul Acțiune și Solidaritate, magyarul: Cselekvés és Szolidaritás Pártja) a vártnál sokkal fölényesebben nyerte a vasárnapi parlamenti választásokat Európa egyik legszegényebb országában, az Ukrajna és Románia közé beékelődött Moldovában. A moldovai belpolitikai viszonyokat bemutató cikkünk itt olvasható.

Az előzetes mérések 25-30 százalék körülire tették a PAS várható eredményét, ehhez képest az 1,6 millió szavazat 96 százalékának megszámlálása után az eddig is hatalmon lévő kormánypárt közel 50 százalékon áll. Ezzel magabiztosan előzi az oroszbarát BEP-t (Blocul Electoral Patriotic, magyarul Patrióta Választási Blokk), amely várhatóan 25 százalék körüli eredményt ér el.

Frissítés: A központi választási bizottság a honlapján a szavazatok szinte teljes összeszámlálása után azt közölte: a PAS 49,8 százalékot ért el, a Patrióta Választási Blokk 24,4 százalékot kapott. A PAS végül az első adatközlésben szereplő 54-nél eggyel több, 55 mandátumot szerzett a 101 fős parlamentben, azaz egypárti kormány alakulhat – bár így is 8 képviselői helyet veszítettek 2021-hez képest.

A Patrióták végül 26 képviselői helyet szereznek, ez hattal kevesebb a négy évvel ezelőttinél, és jócskán elmarad az előzetesen jósolttól. További három kisebb pártnak összesen húsz mandátuma lesz: az Alternativa 8 képviselővel jutott be a parlamentbe, a PN és a Romániával való egyesülésért kampányoló PPDA 6-6 helyet szerzett meg. A részvételi arány meghaladta az 52 százalékot, ami 4 százalékkal magasabb, mint a 2021-es volt.

A Patriótákat vezető Igor Dodon a szavazóhelyiségek bezárása után azonnal bejelentette az országos televízióban, hogy ők nyerték a választásokat, annak ellenére, hogy nem voltak exit pollok, amik alapján bármilyen korai eredményt hirdetni lehetett volna. Emellett Dodon hétfőre tüntetést hirdetett a parlament elé.

A szavazást övező feszültséget jelzi, hogy bombariadókról számoltak be az olaszországi, romániai, spanyolországi és amerikai szavazóhelyiségekben. Hasonló esetekről számoltak be moldovai szavazókörzetekből is, és három embert tartóztattak le zavargások tervezésének gyanújával. Sandu pártjának vezetője, Igor Grosu, a Moszkva által támogatott bűnözői csoportokat hibáztatta a vasárnapi incidensekért, és „türelemre és nyugalomra” szólított fel, hogy a választási folyamat folytatódhasson.

Moldovának van egy oroszbarát szakadár enklávéja is, Transznisztria néven, az ukrán határ mentén, orosz katonai jelenléttel, de úgy, hogy az itt élők moldovai útlevéllel rendelkeznek. Sokan határozottan Moszkva-pártiak, és Igor Dodon, a Szocialista Párt vezetője azt mondta, hogy „mindenféle zaklatás történt, ami megakadályozta őket a szavazásban”. Dodon blokkjának egyik pártját két nappal a szavazás előtt eltiltották az indulástól az állítólagos illegális finanszírozás miatt.



