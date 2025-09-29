A volt brit kémfőnök szerint Oroszország már háborúban állhat Nagy-Britanniával

A Moszkva által az Egyesült Királyság ellen szervezett kibertámadások, szabotázsakciók és egyéb ellenséges tevékenységek mélysége és intenzitása miatt már arról beszélhetünk, hogy Oroszország és Nagy-Britannia háborúban áll egymással – ezt az MI5 egy korábbi vezetője mondta egy podcastban.

Eliza Manningham-Buller egyetértett a beszélgetésben Fiona Hill Oroszország-szakértővel, aki korábban egy interjúban azt állította: Moszkva háborúban áll a Nyugattal. A podcastban, amelyben John McFall, a parlamenti házelnök beszélgetett vele, Manningham-Buller azt mondta: „Ukrajna inváziója és a különféle dolgok miatt, amikről olvastam, hogy az oroszok itt csináltak – szabotázs, hírszerzés, emberek megtámadása és így tovább (…) azt hiszem, igaza lehet, amikor azt mondja, hogy már háborúban állunk Oroszországgal. Ez egy másfajta háború, de az ellenségeskedés, a kibertámadások, a fizikai támadások, a hírszerző munka kiterjedt benne”.

Eliza Manningham-Buller, az MI5 korábbi vezetője Fotó: Thomas S.G. Farnetti

A podcastban elmondottakról beszámoló Guardian felidézi: hat, az Egyesült Királyságban élő bolgárt börtönöztek be idén egy Európa-szerte ellenséges megfigyelést folytató kémhálózatban betöltött szerepük miatt, öt férfit pedig elítéltek egy Moszkva által elrendelt gyújtogatásban való részvételük miatt, amely egy Ukrajnába szánt készleteket tartalmazó raktárat érintett.

A lap arról is, hogy Pat McFadden, akkori kabinetminiszter tavaly azt mondta: Oroszország fokozta az Egyesült Királyság elleni kibertámadásait. A hekkerek számos brit vállalkozást céloztak meg. Bár a támadások forrásának felderítése időbe telhet, sokukról azt gyanítják, hogy Oroszországból származik.

Manningham-Buller még Mi5-vezetőként 2005-ben találkozott Putyinnal, amikor egy skóciai G8-csúcstalálkozó után Londonba érkezett. Akkoriban az orosz elnök „kellemes arcot” próbált mutatni, hogy lenyűgözze a vezető nyugati nemzeteket. „Nem egészen így jellemezném” – válaszolta Manningham-Buller. „Bár nem számítottam arra, hogy egy éven belül ő fogja elrendelni Litvinyenko meggyilkolását London utcáin, de elég kellemetlen embernek tartottam.”