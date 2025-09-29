Amerikai turnéját lemondta, de a Super Bowlon fellép a világ legnagyobb latino popsztárja

A február 8-i Super Bowl félidei show-jának fellépője lesz a Puerto Ricó-i rapper, Bad Bunny, aki manapság a világ egyik legnépszerűbb előadója, és aki néhány hete jelentette be, hogy közelgő turnéjából kihagyja az Egyesült Államokat. Akkor azt mondta: rengeteg fellépése volt korábban az USA-ban, de Trump újraválasztása jelentősen megváltoztatta a helyzetet, mert

most felmerült az a probléma, hogy a kibaszott ICE ott razziázhat a koncertem előtt.

Trump a megválasztásakor azt ígérte, a bűnözőket toloncolja majd ki, de ma már az is elég a gyanúhoz, ha valaki spanyolul beszél. Mindez azután történik, hogy a tavalyi elnökválasztáson minden eddiginél több latino szavazott a republikánusokra.

Bad Bunny Fotó: KEVIN WINTER/Getty Images via AFP

A háromszoros Grammy-díjas rapper, akinek ez a show jelentheti az eddigi pályafutása csúcsát, a Super Bowl-fellépésével kapcsolatban most úgy fogalmazott: „Amit érzek, az túlmutat önmagamon. Azoknak szól, akik számtalan yardot futottak, hogy touchdownt szerezhessek, és a népemnek, a kultúrámnak és a történelmünknek szól”.

A CNN felidézi: korábban Kendrick Lamar fellépése volt a történelem legnézettebb Super Bowl félideje, és négy Emmy-jelölést kapott, valamint egy díjat a Kiemelkedő zenei rendezés kategóriában. Bad Bunny várhatóan novemberben világ körüli turnéra indul, amelynek állomásai Latin-Amerika, Európa, Ázsia és Óceánia.