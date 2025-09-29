Az agy megértése és egyéb trükkös ügyletek

reggel 4
Őszies, jó reggelt! Újra itt a Reggel 4, a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt hétvége főbb híreivel.

BELFÖLD

Hadházy Ákosék újra Hatvanpusztán tüntettek, közben Orbán Viktor – aki szerint a brüsszeli háborús politika képviselői itt ügyködnek – pálinkázott. Orbán szerint egyébként minden aljas ellenzéki álhírterjesztő, legyen képviselő, influenszer vagy újságíró, a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján. Rogán Antal szerint ukrán titkosszolgálati akció akarja lejáratni a kormányt. A Privátbankár azonnali hatállyal megszüntette az együttműködést Káncz Csabával.

Fotó: Németh Dániel/444

A Száraz Istvánhoz kötődő Quartz Zrt. üzleti jelentéséből derült ki, miért is kellett nekik a Citadel Alapkezelő, amit nem is vettek meg, csak kölcsönözték – a történet végén Mészáros Lőrinc és köre nyert nagyot.

Szijjártó Péter szerint a horvátok nyerészkedni akarnak, és az olajvezeték kapacitása nem elegendő, de az Adria olajvezeték kezelője szerint el lehetne látni Magyarországot olajjal Horvátországon keresztül.

15 perc néma csenddel tüntetett a Parlament előtt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a gyerekvédelemért.

  • Erőszakos bűncselekmények miatt többször elítélt férfi is ott volt Orbán zártkörű debreceni találkozóján.
  • Szalay-Bobrovniczky felbontotta Ruszin-Szendi tartalékosi szerződését.
  • Csak novembertől lesz nyilvános, kikből lehetnek tiszás jelöltek.
  • A Freeszfe beköltözött a fővárostól kapott Szabolcs utcai épületbe.
  • Tényleg kirúgta több magyar dolgozóját a debreceni CATL akkumulátorgyár.
  • Megtalálták a 20 napja eltűnt Kaszás Nikolett holttestét, nem merült fel idegenkezűségre utaló körülmény.

RUSZKI MIR

Az ukrán vezérkar térképet közölt a Magyarország felől érkező drónok berepüléséről, a Magyar Honvédség saját ábrával bizonygatta, hogy nem repültek át magyar drónok az ukrán határon. Volodimir Zelenszkij azt mondta, fényképeik is vannak a magyar drónokról, Orbán szerint az ukrán elnök zaklat minket.

Miután szombat éjjel intenzív támadást mért Kijevre Oroszország, és emiatt Lengyelország ideiglenes légtérzárat rendelt el, Szergej Lavrov azt mondta, Oroszország nem akar megtámadni EU- vagy NATO-államokat.

KÜLFÖLD

A világ vezető egyetemeiről érkező kutatócsoportokkal indul 10 éven át tartó, 85 millió dolláros költségvetésű kutatás, hogy új dolgokat tudjunk meg arról, agyunk hogyan működik együtt a minket körülvevő környezettel – mondja a konzorciumot vezető Lengyel Máté, a CEU Kognitív Tudományi Tanszékének professzora.

Fotó: NICK VEASEY/SCIENCE PHOTO LIBRAR/Science Photo Library via AFP

Washingtonban éveken át próbálták kezdeni valamit a Pekingből irányított appal, Trumpék végül sikeresen leválasztották azt kínai anyacégétől – a kérdés már csak az, miért ment ebbe bele a Hszi Csin-ping, és mit kezdenek az amerikai TikTokkal Trump-közeli tulajdonosai.

  • Trump katonákat küld a portlandi tüntetőkre.
  • Rasszizmus elleni tüntetésen térdelő FBI-ügynököket rúgtak ki.
  • Tíz évvel a nukleáris megállapodás után életbe léptek az Irán elleni szankciók.

KULTÚRA

Magyarul is megjelent az elmúlt évek két nagy kritikai és közönségsikere: a Copperfield Dávid és a Huckleberry Finn újragondolásai úgy őrzik meg az eredeti könyvek szellemét, sőt a cselekményét is, hogy közben nagyon mai témák válnak átélhetővé, sőt húsba vágóvá.

Grafika: Kiss Bence/444.hu

A Jeti Mozi bemutatta Hartai László és Dér András 1987-ben debütált dokumentumfilmjét, a Szépleányokat. A film nemcsak az 1985-ös szépségversenyt követi végig, de mindazt, ami a színfalak mögött zajlott, és ami aztán a győztes halálához vezetett.

