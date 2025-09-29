Az ukrán külügy szerint a híroldalak letiltásával a magyar kormány megfosztja a magyarokat a tényalapú újságírástól

A magyar kormány 12 ukrán híroldalt blokkolt, köztük a Ukrajinszka Pravdát is. Ezzel reagáltak arra, hogy Ukrajnában görög és román híroldalakkal együtt blokkolták az Origót, a Demokratát és néhány kevéssé ismert magyar felületet orosz propaganda terjesztése miatt.

Az ukrán külügyminisztérium szerint az ukrán híroldalak blokkolása miatt a magyarok nem tudnak majd hozzáférni a tényalapú újságíráshoz. A minisztérium szóvivője az X-en azt írta: „De számukra minél távolabb van az igazságtól, annál jobb.”

Az ukrán híroldalak letiltását bejelentő Gulyás Gergely szerint „az Európai Unióba igyekvő Ukrajna külföldi – köztük magyar – internetes híroldalakat blokkolt, mert azok kritikusan mertek írni az oroszok elleni szankciós politikáról, Ukrajna fegyveres támogatásáról, az Európai Uniót és a NATO-t széttagoltként (!) és nem túl hatékony szervezetként merészelték ábrázolni. Az igazi bűn azonban, hogy írni merészeltek a Soros Alapítvány befolyásolási tevékenységéről. (!!!) Magyarország a viszonosság elvét követve a mai napon tükörintézkedéseket vezet be ukrán hírportálok ellen, így azok Magyarország területén nem lesznek elérhetők.”