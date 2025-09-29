Egy anya és a lánya léptek közbe, amikor látták, hogy egy férfi a 17 éves barátnőjét veri a buszmegállóban

Az egyik V. kerületi étterem dolgozója kért segítséget szeptember 27-én, mivel egyik vendégüket korábban egy buszmegállóban bántalmazta egy férfi. Egy arra járó nő és a lánya léptek közbe, akik a 17 éves nővel együtt buszra szálltak, és a belvárosi vendéglátóhelyre mentek.

A mentők kivizsgálásra kórházba vitték a megvert lányt, a nyomozók másnap tudták kihallgatni. A feltételezett elkövetőt elfogták, a XV. Kerületi Rendőrkapitányságon 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértése, és kapcsolati erőszak bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A 22 éves R. Gyulát őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

A rendőrség azt kéri, hogy aki bűncselekményt észlel, késlekedés nélkül hívja a rendőrséget a 112-es ingyenesen hívható segélyszámon. (police.hu)