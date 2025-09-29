Elkezdődött a vadászati főszezon, a helyieknek tipli van Pintér Sándorék erdejéből

A Velencei-hegység erdõs területe a Fejér megyei Lovasberény közelében, 2011 Fotó: H. Szabó Sándor/MTI/MTVA

Nem hagyhatom szó nélkül, hogy a település területének negyedét jelentő erdőt, annak minden természeti értékével együtt „nagyurak erdejeként” elzárják a lakosság elől – írta Győrik Balázs nadapi önkormányzati képviselő. De nagyon úgy tűnik, hogy ezúttal is a „nagyuraknak” áll a zászló.

2019-ben még csak arról számoltunk be, hogy a vadászidény miatt egy hónapon át csak reggel 9 és délután 3 között lehet látogatni a Velencei-hegységi erdőket. Vagyis pont akkor, amikor a legtöbben nem érnek rá kirándulni. 2022-ben még csak lehetőségként írtunk arról, hogy miután kerítéssel zárta el az erdőt a lakosság elől a Velencei-tóhoz közeli Nadapnál és Lovasberénynél egy vadásztársaság, a megfelelő engedélyek beszerzése után az eddigi terület több mint duplája, egy Józsefváros méretű erdő kerülhet kerítés mögé, ahova a lakosságnak nem lesz bejárása.

Most már nem kell a feltételes mód.

Ahogy a Telex írja, a Pest Vármegyei Kormányhivatalhoz fordul a nadapi önkormányzat, hogy megállapítsák, jogszerűen és arányosan zárta-e le a Pintér Sándor belügyminiszter vejéhez köthető Tradicionális Vadásztársaság az önkormányzat külterületén található vadaskertet három hónapra.

Van tehát egy népszerű kirándulóhely, ahol a helyiek gombásznak, kerékpároznak, futnak. De az erdőt a vadásztársaság kezeli, amelyet korábban Pintér Sándor egyik cégének vezetője irányított, most pedig Brindza Tibor. A közvetlenül mellette található, 1,3 milliárd forint közpénzből felújított Hotel Lovasberényt a belügyminiszter bizalmi emberének, Tasnádi László volt államtitkárnak a cége szerezte meg, a vezérigazgatója Brindzáné Pintér Csillag, a belügyminiszter lánya. A szállodában „exkluzív erdei környezetben várják az aktív kikapcsolódás, a sport és a vadászat szerelmeseit”.

Brindza Tibor nem nagyon finomkodik, ha a helyiek távoltartásáról van szó: