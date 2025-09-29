Első fokon egy évre ítélték az apát, akinek az autista kisfia egy napra elkóborolt az otthonukból

A Szekszárdi Járásbíróság első fokon 1 év börtönre ítélte kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt azt a tolna-mözsi férfit, akinek az ötéves, autista kisfia két éve elkóborolt az otthonukból. A gyereket egy nappal később találták meg a kutatócsapatok a házuktól 3 kilométerre, egy mezőgazdasági földterületen, majd a mentők azonnal kórházba szállították kihűlés és kiszáradás tüneteivel. Az apa büntetésének végrehajtását másfél év próbaidőre felfüggesztette, emellett 1 évre eltiltotta minden olyan foglalkozás gyakorlásától, ahol kiskorúakkal kerülne munkakapcsolatba.

A bíróság megállapította, hogy a vádlott apa és felesége tolnai otthonukban nevelik nyolc gyermeküket, köztük az 5 évesen elkóborló kisfiút is. A gyerek autizmus spektrumzavarban szenved, kommunikációra képtelen, rendszeres fejlesztésre szorul, egész napos ellátást és teljes körű felügyeletet igényel.

Az apa és az egyik idősebb gyereke 2023. március 27-én a délutáni órákban otthonukban tartózkodtak. A férfi ebben az időszakban több műszakban, időnként éjszaka is dolgozott, de aznap senkit sem bízott meg az autista felügyeletével, azt ő maga látta el.

Az apa valószínűleg a fáradtságából adódó figyelmetlensége miatt nem vette észre, hogy a kisfiú a lakóház csukott, de be nem zárt ajtaján, majd a rendszerint zárva tartott, de akkor éppen nyitva felejtett udvari kertkapuján keresztül akadály nélkül kisétált a házból. A tájékozódni és segítséget kérni képtelen kisfiú a házat elhagyva ismeretlen helyre ment.

A gyerek eltűnését bejelentették a hatóságoknak, akik a kiskorút huszonnégy órás keresés után egy lakóháztól három kilométerre fekvő mezőgazdasági földterületen találták meg, majd a mentők azonnal kórházba szállították kihűlés és kiszáradás tüneteivel. A felkutatásban a rendőrség, a helyi polgárőrség, a mezőőrség, valamint számos civil is részt vett. A kereséshez keresőkutyákat és drónokat is igénybe vettek.

Az elsőfokú ítélet ellen a bűnösségét mindvégig következetesen tagadó vádlott fellebbezést jelentett be felmentése végett, így az ügy a Szekszárdi Törvényszéken folytatódik másodfokon. (Bíróság)