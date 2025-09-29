Feldühödött tüntetők támadták meg az elnök konvoját Ecuadorban

A dízelolaj-támogatások eltörlése miatt kitört ecuadori tüntetéseken aktivisták támadtak egy humanitárius konvojra, aminek élén Daniel Noboa elnök utazott európai uniós diplomaták társaságában.

„Ellenállnak annak, hogy Ecuador előrehaladjon, és az erőszakot választották. Tegnap Otavalóban megtámadtak egy újabb humanitárius konvojt, amelyet én magam vezettem az ENSZ, az EU, Olaszország nagykövete és az apostoli nuncius delegáltjaival együtt. Erőszakkal válaszoltak nekünk. Mi folytatjuk: Ecuador nem hátrálhat meg” – számolt be a történtektől Noboa elnök az X-en.

Az északi Cotacachi városa közelében történt incidens során 12 katona sérült meg, 17 társukat pedig elhurcolták. A hadsereg tájékoztatása nem terjedt ki arra, hogy a tüntetők közül hányan sérültek meg.

A hatóságok szerint mintegy 350 tüntető gyűlt össze és gyújtó palackokkal és kövekkel dobálták a nagyjából száz járműből álló konvojt, amely részben élelmiszereket is szállított. Az támadás előzménye, hogy katonák egy tüntetőt megöltek az őslakosokat képviselő Conaie szervezet szerint. Szeptember 22. óta különböző szervezetek csatlakoztak egy országos sztrájkhoz Ecuadorban, hogy az állami támogatások megkurtítása és egyéb kormányzati intézkedések ellen tiltakozzanak.

Noboa azzal vádolta a tüntetőket, hogy kapcsolatban állnak a szervezett bűnözéssel és az illegális bányászati csoportokkal. Eközben a konföderáció elnöke, Marlon Vargas a rendvédelmi erők általi elnyomást ítélte el, és felszólította a nemzetközi szervezeteket, hogy maradjanak éberek. A hivatalos adatok szerint eddig több mint 80 embert tartóztattak le a tiltakozások során. Közülük tizenhárom ember ellen terrorizmus vádjával indult eljárás. (APNews/MTI)