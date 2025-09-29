Hogyan csinálj fantomdugót 30 másodperc alatt?

„Mindig azt mondjuk: egy döntés az autópályán időben és térben messze ható következményekkel jár - ezért.” Ezt posztolta a lenti videóhoz az autópályakezelő.

Két hete az M1-es autópálya Lébényhez közeli szakaszán rögzítették az alábbi eseménysorozatot. Egy fekete autó sofőrje az átterelt szakaszon lassít, megáll, majd teljesen szabálytalanul megfordul. Mögötte azonnal lassul, majd szinte rögtön meg is áll a forgalom. Gyakorlatilag kialakult egy fantomdugó - írja az MKIF.

„És innen vesz még ijesztőbb fordulatot a történet: a harmónika hatás miatt az érkező autók egyre hirtelenebbet fékeznek. Többen a szembe jövő sávba menekülnek, miközben az egész okozója szépen elhagyja a helyszínt és lemegy az autópályáról. Ő már sehol sincs, de az események ezután még durvábban alakulnak. A szabálytalan megfordulás után nem telik el 30 másodperc (!) sem, és olyan ráfutásos baleset történik, amely során az egyik autó kereke kiszakad a helyéről!”

Azt írják, hogy csodával határos módon személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. Mint mindig, a rendőrségnek most is eljuttatták a felvételt, de tanácsokat is adnak: