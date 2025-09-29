Holtan esett össze a bíróságon a volt bohóc, mielőtt elítélték volna felesége meggyilkolása miatt Texasban

Valamit bevett, majd holtan esett össze az ítélethirdetés előtt a tárgyalóteremben az a texasi férfi, akit felesége meggyilkolásával vádoltak.

A 39 éves James Paul Anderson pénteken, röviddel azután lett rosszul, hogy megérkezett a houstoni bíróság épületébe, ahol 35 év börtönbüntetésre ítélték volna felesége, a 34 éves Victoria Anderson 2023-as meggyilkolása miatt.

A hatóságok szerint a korábban tanárként és bohócként is dolgozó vádlott kábítószert fogyasztott, miközben várta az ítéletet. Helyi lapértesülések szerint a gyilkossággal vádolt férfi ügyvédje egy közeli szemetesben egy barna tasakot talált, amelyben kristályszerű anyag volt, feltehetően metamfetamin.

Fotó: YouTube / @misterjazzzTX

A tanúk szerint a volt bohóc – akit állítólag Mister Jazzz néven ismertek – röviden mondott valamit ügyvédjének, amikor megérkezett a bíróságra. Néhány percre elvonult, beleköpött valamit a szemetesbe, majd hányni kezdett a szemtanúk szerint. Halálának pontos okát boncolás után tudják megállapítani.

Andersont 2023. szeptember 24-én tartóztatták le, miután felesége azzal hívta ki a rendőrséget, hogy férje azzal fenyegeti, lelövi. A férfi a gyereküket kiengedte a házból, lelőtt feleségével órákig bezárkózott a házába, majd feladta magát a kiérkező rendőröknek. (NYPost)