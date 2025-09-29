Kapitány, ó kapitányom: két szomszédos városban két hídnak is nekiütközött egy teherhajó

Egy konténerszállító hajó két hídnak is nekiütközött a Mosel folyón vasárnapról hétfőre virradó éjszaka. Először Schweichben, majd röviddel ezután a szomszéd településen, a Trier-Saarburg járásban található Longuichban, írja a Spiegel.

„Nem történt vízbetörés, és senki sem sérült meg, a hajón szállított 40 konténerből azonban öt is súlyosan megrongálódott” – közölte a vízirendészet. A két közúti hidat kora reggel lezárták, amíg a szakértők megvizsgálták az esetleges károkat. Az biztos, ez a hírügynökségi fotókon is látszik, hogy a longuichi híd megsérült.

A Longuichban megrongálódott híd Fotó: HARALD TITTEL/dpa Picture-Alliance via AFP

A hatóságok eddig lefolytatott vizsgálata szerint a kapitány jogosult volt az úgynevezett tolt konvoj vezetésére (ez egy holland teherhajóból és egy tolt uszályból állt). Megvizsgálták, hogy a hajó vezetője nem volt-e ittas, de az alkoholszonda nulla véralkoholszintet mutatott ki. Ezt követően engedélyezték, hogy folytassa útját a Moselen lefelé – a fedélzetén lévő összes konténerrel, beleértve az öt sérült teherkonténert is.

A baleset pontos oka nem tisztázott, a nyomozás folyamatban van. „Például a vezetési adatokat le kell olvasni” – mondta a vízügyi rendőrség szóvivője. Ilyen esetekben gyakran merül fel hajózási hiba, különösen „sötétben, egy keskeny vízi úton”. Az mindenesetre látszik, hogy a környéken kedvezőtlenek voltak az időjárási viszonyok, még délelőtt is sűrű köd gomolygott a folyó fölött.

Fotó: HARALD TITTEL/dpa Picture-Alliance via AFP



