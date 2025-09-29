Kónya Endre könyvet írt arról, hogy a kegyelmi ügy mögött egy koncepciós per áll

POLITIKA
Kónya Endre: Vesszőfutás – Egy koncepciós per története

Ezzel a címmel jelent meg a kegyelmi ügy egyik főszereplője, a Novák Katalin által kegyelemben részesített K. Endre könyve, hangzott el a Házon Kívül című RTL-es műsorban, amely anno élen járt a bicskei visszaélések felgöngyölítésében.

Gyorsan reagált a hírre a Fidesz frakcióvezetője, és hosszú posztban kelt ki a szerző ellen. „Minden magyar nagy »örömére« könyvet írt Kónya Endre. Ő volt az, aki mentegette a bicskei p*dof*l bűnözőt, amiért aztán kényszerítés és vesztegetés vádjával elítélték. (Bár nem hiszem, hogy bárkinek be kellene mutatni ezt az alakot.) A könyv címe: Vesszőfutás. Természetesen a saját nyavalygásáról szól – írja Kocsis Máté. – Vesszőfutás. Megható, de senki nem fogja megkönnyezi ennek az embernek a személyes problémáit, sőt vagyunk egy »páran« ebben az országban, akik úgy gondoljuk, hogy ezek a bűnözők nem szenvedtek annyit, amennyit megérdemeltek volna” – írta Kocsis Máté, aki szerint „Kónya Endre a könyvírás helyett tehát jobban tenné, ha inkább bocsánatot kérne, és eltűnne örökre. Az ő élete nem vesszőfutás, hanem egy összeomlott, hányinger ízű bűn, kudarc és bukás.”

Aztán Kocsis rátér arra is, milyen politikai nehézségeket okoztak a Fidesznek Kónya Endréék.

„Sokan vagyunk a jobboldalon, akik azt sem tudják, kik maguk, de másfél éve cipeljük a politikai terhét egy olyan ügynek, amely a legmélyebb indulatpontján talál el minden normális embert”, ráadásul „a bűnük mellesleg felépített egy Magyar Peter nevű ócska hazudozót a politikában!”

Kocsis kirohanásából valahogy kimaradt, hogy továbbra sem tudjuk, miért kapott kegyelmet Kónya Endre a köztársasági elnöktől és az igazságügyi minisztertől, ahogy azt sem, hogy Vásárhelyi János hogyan maradhatott vezetője a bicskei gyermekotthonnak még azután is, hogy 2011-ben már a rendőrséget, egy évvel később pedig az ombudsmant is megjárták a történtek. Ahogy arra sincs magyarázat, hogyan kaphatott a történtek után a fővárostól és a kormánytól is kitüntetést a pedofil igazgató.

Ahogy a kegyelmi ügy évfordulóján írtuk, Novák Katalin és Varga Judit belebukott a kegyelmi ügybe, de valójában ők csak a kezek voltak, amelyek aláírták a kegyelmi döntést. Az abban eljáró Balog Zoltán a mai napig nem adott egyenes választ arra, hogy miért volt számára fontos kijárni ezt a kegyelmet, mint ahogy arra sem válaszolt egyszer sem, hogy miniszterként miért nem tett semmit Vásárhelyi ügyében, amikor erre lehetősége lett volna, és miért kapott az igazgató állami kitüntetést a minisztériumától.

POLITIKA Vásárhelyi János kocsis máté Vesszőfutás novák katalin kónya endre magyar péter balog zoltán bicskei gyermekotthon kegyelmi ügy Varga Judit
„Akkor azt mondták, beleállunk névvel és arccal, csak bűnhődjön végre”

2016 szeptemberében egy fiatal fiú öngyilkosságot követett el a bicskei vasútállomáson. Másnap elkezdtek feltárulni a városi gyermekotthon sötét titkai. Interjú Moskovics Judittal, a zaklatások történetét feltáró RTL riporterével.

Rényi Pál Dániel
interjú

Gyermekvédelem a kegyelmi ügy után – ki és mit csinált az elmúlt egy évben?

A kormány átvilágított és módosítgatott, a főváros a megelőzésre és az áldozatok segítésére tette a hangsúlyt. És volt, aki hallgatott. Mindvégig.

Diószegi-Horváth Nóra
belföld