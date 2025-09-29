Mega Transfer: a Berlinben élő törökök által alapított hetedosztályú klubhoz igazolt Vadócz Krisztián

A német hetedosztályú Hilalspor Berlin szerződtette a 40 éves, korábbi 42-szeres magyar válogatott labdarúgót, Vadócz Krisztiánt – írta az nb1.hu.

„Tapasztalat. Minőség. Mentalitás. Több mint 40 válogatottsággal Magyarország színeiben, valamint La Liga-, uruguayi, indiai és hongkongi állomásokkal a háta mögött Vadócz Krisztián magával hoz mindent, hogy a csapatunkat a következő szintre emelje” – írta a német fővárosban élő törökök által alapított klub a közösségi oldalán. A középpályás 22-edszer vált klubot, a Hilalspor a 18. csapat, ahol játszik. Vadócz karrierje a Budapesti Honvédból indult, de megfordult Franciaországban, Skóciában, Spanyolországban, Hollandiában, Dániában, Indiában, Svájcban, Ausztráliában, Hongkongban, Uruguayban, Görögországban, legutóbbi csapata a finn ötödosztályú Kajaanin Haka volt.