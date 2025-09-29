Orbán Viktor a Harcosok órájában: Lesz és van haddelhadd, súlyos következmények várhatók

Napra pontosan egy héttel azután, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes mindenkit meglepve szót kért a Parlamentben, hogy vérvádról és ördögien felépített karaktergyilkosságról beszéljen, Orbán Viktor a Harcosok órájában kezdte a napot.

Kezdésnek kicsit felmagasztalták Németh Balázzsal a digitális honfoglalást, amiből kiderült, hogy a Fidesz még csak ismerkedik az internet világával, de köszönhetően a Digitális Polgári Körök elindításának „máris jobban nézünk ki”, mint amikor 10 héttel ezelőtt elkezdődött a Harcosok órája.

Orbán szerint a másik oldalon bolondok mozognak. Az egyik egy kartonfigurával (ez lenne Magyar Péter), a másik trombitál (Szabó Bálint, ki más), a harmadik létrára mászik (Hadházy Ákosra gondolt, gondolom). A miniszterelnök szerint ebből is látszik, hogy a szórakoztatóipar és politika összekeveredett, ami viszont más megoldásokat kíván tőlük is.

„Nagy erőfeszítést követel, hogy fölmenjünk az internetre, de megőrizzük a komolyságunkat” - magyarázta a dilemmát.

Felmerült, hogy a DPK-k bemutatásakor az volt a szlogen, hogy „Naggyá tesszük Magyarországot”, de hát akkor mi történt az elmúlt 15 évben?

Orbán szerint nem mindegy, hogy honnan indulunk, és hát „egy Gyurcsány-féle Magyarországból” nem elég 15 év naggyá tenni Magyarországot, „még kell néhány év” ehhez, mert bár sok minden történt, de „nem elég dolog történt”.

Ezután tértünk át a Szőlő utcai „álhírbotrányra”, legalábbis Németh Balázs az ügyet már következetesen így nevezi, mert „mindenki tudja, hogy az egész egy nagy kamu volt”.

Orbán szerint ebben az ügyben ellentámadásba mentek át, ami nagy dilemma volt. Mármint elmondása szerint a kormánypártokat és a kormánypárti politikusokat rendszeresen támadják „kamu álhírekkel”, és az mindig dilemma, hogy ezek közül mire kell válaszolni.

Ő a maga részéről el szokta ezeket engedni, mert arra szeret összpontosítani, amit ő akar mondani.

Semjén Zsolt viszont beleállt, és volt egy olyan érve neki, amit még Orbán is elfogadott elmondása szerint: az, hogy itt most „a lehető legsúlyosabb bűncselekménnyel vádolják meg a kormány tagjait.”

Orbán szerint ha kiderül, hogy „elkövetnek ilyet, akkor már takarodniuk kell”, mert az „lehetetlen”, hogy maradjanak, de itt nem ez történt.

„Zsoltnak igaza volt, hogy ez vérvád” - szögezte le a miniszterelnök.

El is kezdték felgöngyölíteni a történteket, és arra jutottak, hogy ebben az esetben egy „külföldi titkosszolgálati szálat sem nélkülöző” álhírbotrány bontakozott ki, ahol nem Semjén Zsoltot akarták megbuktatni.

„Ez inkább a kormány cselekvőképessége ellen támadásnak minősült” - összegzett a miniszterelnök.

Mintha kicsit későn állt volna össze a kép, hogy milyen erőteljes volt ez a támadás - vetette fel Németh Balázs, úgyis, mint a Fidesz-frakció szóvivője, és ezen a ponton meglepetésre elárulta, hogy amikor Káncz Csaba először posztolt a témával kapcsolatban, „a párton belül már téma volt, hogy van ez az ügy”, de mint mondta, „lehet, hogy alábecsültük”.

„De Semjén Zsolt nem becsülte alá” - vágta rá Orbán.

A miniszterelnök megismételte, rigorózus hangon, hogy ennek az ügynek lesznek következményei:

„Lesz és van haddelhadd... súlyos következmények várhatók” - figyelmeztetett mindenkit.

Ezután vették elő a „liberális sajtót” is, egyből felemlegetve, hogy például a 24.hu arra emlékeztetett: a Fidesznek évtizedes múltja van a fekete kampányokban.

„Ez egy libsi hazugság. Soha senkit nem vádoltunk bűncselekmény elkövetésével" - reagált Orbán. Kicsit később azért finomított ezen: „hogy konkrét, legsúlyosabb bűncselekménnyel megvádoljunk valakit, arra én nem emlékszem.”

Ha esetleg Orbán Viktort érdekli, mi a Valótlanul című filmünkben azért összegyűjtöttünk néhány ilyen esetet, belinkelem ide, hátha lesz ideje a miniszterelnöknek megtekinteni.

Mindenesetre a konkrét botrány arról szól Orbán szerint, hogy „nem csúnya dolgot mondtak valakiről, hanem két kormánytagot a legsúlyosabb köztörvényes bűncselekménnyel vádoltak”, majd érdekes csúsztatást hajtott végre.

Ezen a ponton ismét megidézték a 444 podcastját, amiben épp az üggyel kapcsolatos csúsztatásokat vettük végig, miközben Orbán úgy beszélt az esetről, mintha először az újságokban jelent volna meg bármilyen konkrét állítás Semjén Zsolttal, Rogán Antallal és a Szőlő utcával kapcsolatban.

„Ha ez csak az újságírók világában lett volna, az más lenne, de beszálltak politikusok is... Nem úgy tűnik, mintha ezt nem vezényelték volna.”

Ennek alátámasztására is a 444 egyik cikkét emelték ki, amely szeptember 12-én jelent meg, mintha abban mi állítottunk volna bármit is, miközben csupán utólag szemléztünk egy nyilatkozatot (mit állított a volt igazgató), és mellé tettünk egy aktuális hírt (egy politikus vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi). Ebből Németh Balázs rögvest azt a következtetést vonta le, hogy már akkor elkezdett „terjedni a kamu”. Mire Orbán hozzátette, kifejezetten a 444-re utalva:

„Nyakig benne voltak ők. Nyakig.”

Németh Balázs ekkor vetette fel a megtorlás lehetőségét, de Orbán szerint „a megtorlás nem hangzik barátságosan, van egy puhább megfogalmazás, a jogkövetkezmény”, majd arról beszélt, hogy nem igaz az, hogy ha gyermekek ellen követ el bárki bűncselekmény, akkor a rendőrség nem kezd azonnal átfogó nyomozásba.

„Néha előfordul egy-egy rohadt alma a kosárban, de azt azonnal ki is dobjuk.”

Ezután még mindig sajtószemlének álcázva áttértek Hadházy Ákosra, aki a miniszterelnök szerint „egy bolond, egy félnótás”, aki a múltkor a parlamentben „valami kádakat keresett rajtam” (hadd segítsek a miniszterelnök úrnak: ezeket a kádakat, ha esetleg nem látta volna), ebből pedig azt a következtetést volna le, hogy Hadházyt „nem érdemes politikai szereplőnek tekinteni”.

Németh Balázs erre természetesen rá is kontrázott, megemlítve, hogy Hadházy még a hétvégén is zebrát keresett - sajnálatos módon az álhírek ellen nagy mellénnyel fellépő exhíradós azt elhallgatta a műsor kedves nézői elől, hogy a zebrákat meg is találta. Igen, ott. Hatvanpusztán.

„Holdkóros” - nevetgélt Orbán.

Ezután érkezett egy „belső kritika”, ahogy azt Németh Balázs felvezette, egy Messenger-üzenet. Méghozzá ez:

Ezzel Orbán is egyetértett, ő se elégedett, mint elárulta. Sőt, még azt is megvallotta, hogy van egy olyan érzése, „hogy bizonyos esetekben a rendőrök többet jogászkodnak mint intézkednek”, amire a belügyminiszter (Pintér Sándor, bár ő nem nevesítette) azt szokta neki mondani, hogy ez azért lehetséges, mert „a jogaszabályok nem elég egyértelműek”.

Kitértek ezután kicsit Magyar Péterre, aki „lehallgatja és följelenti a saját feleségét, utána meg egy papírmasé bábuval beszélget”.

Orbán szerint ez is rávilágít arra a problémájukra/dilemmájukra, hogy álláspontjuk szerint ezeket a politikai szereplőket „komolyan kell venni”, mert „veszélyesek”, de „közben azért félnótások”.

Volt már ilyesmire példa a magyar történelemben - emlékeztetett a miniszterelnök -, majd egyenes vonalat húzott a Károlyi Mihály-Szálasi Ferenc-Rákosi Mátyás-Magyar Péter tengelyen.

Sőt, felsorolta még a „kultuszminisztert”, aki „könyvet írt Csipke Józsika néven”, a „Tarr nevűt”, aki csak a választás után mondaná el, hogy mit akarnak csinálni, meg a „hiúságba belebolondult tábornokot” is, gondolom, senkinek se kell elmondani, kikre gondolt a miniszterelnök.

Ja, de mégis, a miniszterelnök úrnak kell elmondani, hogy amikor kultuszminiszterről beszélt, akkor feltehetően Nagy Ervinre gondolt, akinek a neve már beszélt korábban arról, hogy egy leendő Tisza-kormányban lenne kulturális miniszter, ellenben ő nem azonos Bódis Krisztával, aki szintén beszélt már hasonlóról, de nem kulturális területen, hiszen társadalompolitikai témákban mozog. Ja, és Csipke Józsika néven pláne nem írt könyvet, az csupán egy 2006-os novella, míg a kormánykörökben nagy felháborodást kiváltó Meseország mindenkié című könyvhöz Bódis csupán előszót irt.

Mindegy, nem akarom factcheckelni a miniszterelnököt, mert hosszúra nyúlna a cikk.

A miniszterelnök szerint tehát ott, az ellenzéki oldalon „nincs egy normális ember”, ezért „nem könnyű a kormánypártok helyzete, hogy hogyan viszonyuljon ezekhez a jelenségekhez”. Majd amikor Németh Balázs már áttért volna a következő témára, még gyorsan hozzátette:

„És akkor a Puzsért még nem is mondtam, most jut eszembe!”

A miniszterelnök szerint ebből is látszik, hogy „napról napra nő a tábor”, mármint a holdkóros oldalon, pedig „a politika véresen komoly dolog”.

„És akkor ebben a hangulatban kell értelmes dolgokról beszélni” - állapították meg elkeseredve.

A műsor további részében nem is sikerült. Mármint értelmes dolgokról beszélni.

Háttér

2025. szeptember 22-én, az őszi ülésszak kezdetén Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti kérdésekre válaszolt. Az ellenzéki politikusok közül többen is szóba hozták a Szőlő utcai javítóintézetben történteket, egy ponton pedig Arató Gergely (DK) egyenesen Rogán Antalhoz és Semjén Zsolthoz fordult:

„Válaszoljon Rogán Antal, hogy mi köze van a végrehajtói maffiához, és válaszoljon Semjén Zsolt, hogy ki az a Zsolti bácsi.”

Hogy hogy jön ide Zsolti bácsi, arról ebben a cikkünkben írtunk.

Ilyen gyorsan terjedő, konkrét és súlyos vádaskodás talán még soha nem volt kormánypárti politikus ellen, mint most Semjén Zsolt ellen, és ezt a kormánypártok is érzik. A botrány kirobbanása után a kormány magyarázkodása csak homályosabbá tette az ügyet, a Fidesz pillanatnyi megtorpanását követően ráadásul teljes letámadásba kezdett, egyre emelve a tétet (Kocsis Máté egyenesen a patkányozásig jutott, és a 444-et ócsárolta, erre Uj Péter főszerkesztőnk reagált is). Orbán Viktor miniszterelnök például múlt pénteken már ellenzéki álhírbotrányról és súlyos jogi következményekről beszélt.

A Szőlő utcai ügyet, illetve az azzal kapcsolatban terjedő ál-, tév- és félinformációkat ebben a podcastunkban beszéltük át.