Oroszország kilépett a Kínzás Elleni Egyezményből

Vlagyimir Putyin hétfőn egy rendelettel felmondta az Európai Kínzás Elleni Egyezményt, ami kimondta, hogy „senkit sem lehet kínzásnak, embertelen vagy megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak alávetni”. A hatóságok ezzel együtt felmondták az egyezményhez kapcsolódó 1. és 2. számú jegyzőkönyvet is, amelyeket az Oroszországi Föderáció nevében 1996 februárjában írtak alá Strasbourgban, majd két évvel később ratifikáltak. Ezzel Oroszország többé nem köteles nemzetközi ellenőröket beengedni a büntetés-végrehajtási intézményekbe és az előzetes letartóztatási központokba.

Fotó: EVGENIA NOVOZHENINA/AFP

Az egyezmény felmondásáról szóló törvényt azzal indokolták, hogy 2023 decemberétől Oroszországnak már nincs képviselője az Európai Kínzás-megelőzési Bizottságban, mivel az Európa Tanács megakadályozta új tagjának megválasztását (az előző mandátumának lejárta után). Miután 2022 márciusában Oroszországot kizárták az Európa Tanácsból, az együttműködés gyakorlatilag megszűnt. A bizottság többször panaszkodott arra, hogy Oroszország figyelmen kívül hagyta kérelmeit – akár a büntetőtelepek meglátogatásáról, akár nagy horderejű ügyekről volt szó, köztük Alekszej Navalnij ellenzéki politikus 2024. februári haláláról a „Poljarnij volk” büntetőtelepen. (Moscow Times)