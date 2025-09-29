Teljesen abszurd Orbán érvelése, hogy Ukrajna elveszítette a szuverenitását

Orbán Viktor a Harcosok órája hétfői adásában az Ukrajnába berepülő magyar felderítő drónok vádjára reagálva ismét elővette egy korábbi kedvelt fordulatát:

„Én a minisztereimnek hiszek, de tegyük föl, hogy néhány méterre berepült volna, és akkor mi van? Ukrajna nem egy független ország, Ukrajna nem egy szuverén ország, Ukrajnát mi tartjuk el, a Nyugat tartja el, mi adjuk a fegyvereit. Nem szabad úgy viselkednie Ukrajnának, mintha egy szuverén állam lenne. Elvesztette a területének egyötödét az oroszokkal vívott háborúban, elvették tőlük az oroszok, ott a szuverenitás véget ért. A maradék területet mi tartjuk el. Ha mi úgy döntünk, mármint a Nyugat úgy dönt, hogy holnap reggel nem adunk egy forintot sem, Ukrajna bezárhat, kész, vége, megszűnt.”

Ez a védekezés persze kényelmes a miniszterelnöknek: a szuverenitás védelme központi eleme a kormányzati retorikának, de ha Ukrajna nem szuverén állam, hanem csak egy „Ukrajna nevű terület”, akkor a belügyekbe való beavatkozással szembeni védekezés joga nem illeti meg úgy, ahogy más államokat. Amire egyébként Magyarország is hivatkozik, amikor pont Ukrajnát vádolja különféle akciókkal.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Csakhogy egy ilyen állításnak természetesen semmilyen alapja nincs. Ukrajna szuverén állam, aminek jogát a függetlenséghez és a területi integritáshoz Magyarország is elismerte számos nemzetközi deklaráció részeseként – még mielőtt úgy döntött volna, hogy egyedüli EU-tagállamként inkább kimarad az ilyen nyilatkozatok aláírásából.

Az orbáni logika szerint Ukrajna nem szuverén, mert „mi tartjuk el”, azaz mivel nemzetközi segélyekben részesül, nem tekinthető már a nemzetközi politika önálló szereplőjének. (Önmagában érdekes itt a „mi” használata, miközben ha a magyar belügyekbe való állítólagos beavatkozásokról van szó, akkor a Nyugat inkább „ők” szokott lenni.) Ezzel az erővel persze a jelentős amerikai támogatásokhoz jutó Egyiptom vagy Izrael szuverenitása is megkérdőjelezhető lenne, mégse emlékszünk sok olyan esetre, hogy a magyar miniszterelnök Abdel-Fattáh esz-Szíszi elnököt vagy Benjamin Netanjahu kormányfőt arról oktatta volna, hogy államuk mennyiben tekinthető szuverénnek.

Való igaz, hogy Ukrajna jelenleg nem tartja ellenőrzése alatt nemzetközileg elismert területe mintegy ötödét, ami értelemszerűen szuverenitása csorbítását jelenti. 2014 óta sérül az állam területi integritása: Oroszország a nemzetközi jog nyilvánvaló felrúgásával megszállta és elcsatolta a Krím-félszigetet, szeparatistákat támogatott a Donbaszban, majd 2022-től az évek óta zajló alacsony intenzitású konfliktust teljes körű invázióvá eszkalálta, de abszurd lenne azt a következtetést levonni, hogy ezáltal Ukrajna elvesztette a jogát a szuverenitásra.

Azerbajdzsán például a 2023-as villámoffenzíva előtt évtizedekig nem gyakorolta az

ellenőrzést a de jure a területéhez tartó Hegyi-Karabah fölött – ennek ellenére Orbán Viktor Ilham Alijev elnökkel folytatott számtalan találkozója egyikén sem említette, hogy emiatt kétségbe vonná az állam szuverenitását, sőt, a „világ legjobban tisztelt és gyakran irigyelt országai” között említette az azerieket.

Szervezett képmutatás

A szuverenitás a nemzetközi kapcsolatok egyik központi fogalma, pontos jelentéséről,

értelméről azonban komoly szakmai viták zajlanak. Kérdéses, hogy inkább jogi vagy politológiai kategóriaként kell-e tekinteni rá; van, aki szerint a valóság tényszerű leképeződése, mások szerint inkább egy ideál. Gyakran az államok által alkotott nemzetközi társadalom egyik alapvető intézményeként hivatkoznak rá, de mint Stephen Krasner, a téma egyik elismert tudósa könyvcímével is jelzi, a fogalom időnként inkább a nemzetközi politika „szervezett képmutatását” tükrözi. Krasner azt érti ez alatt, hogy az államok folyamatosan beszélnek a szuverenitásról, de sokszor éppen ennek védelme nevében sértik meg mások ehhez fűződő jogait.

Akkor tehát egyáltalán nincs is szuverenitás? A helyzet ennél komplikáltabb: a szuverenitás fogalmának kialakulása a modern európai államfejlődés egyik korszakához kapcsolható, és nem véletlen például, hogy a középkori viszonyok között nem beszélünk szuverén államokról. A harmincéves háborút lezáró vesztfáliai békét követő évtizedekben kikristályosodó európai rendben azonban egyre inkább bevett elv lett, hogy egy állam uralkodója megköveteli a teljes körű ellenőrzést egy adott terület felett, és persze elvárja, hogy más uralkodók, államok ne avatkozzanak be az ő ügyeikbe.

Ennek alapján vesztfáliai szuverenitásnak is nevezik az államok függetlenségét a 17. századtól kölcsönösen garantáló elvet, igaz, történészek már rámutattak, hogy túlzás ennek megjelenését egyetlen történelmi pillanathoz kapcsolni, és az úgymond vesztfáliai rendszerben sem teljesült maradéktalanul. Ezzel együtt az uralkodók, majd egyre inkább az államok közötti „szuverén egyenlőség” jogelve előbb Európában, később az egész világon megszilárdult, és bekerült az ENSZ Alapokmányába is. Ilyen formában tehát fontos hivatkozási alap, még akkor is ha egy modern, globalizált világban nehéz pontosan meghatározni, hogy mit jelent a teljes körű önrendelkezés.

A szuverenitás valódi tesztje

Modern körülmények között egy államot nem lehet teljesen lehatárolni a körülötte lévő világtól – a személyek, termékek, gondolatok vagy éppen mikroorganizmusok áramlásából adódó nyilvánvaló hátrányok és előnyök egyszerre bővíthetik és szűkíthetik egy állam szuverenitását, ha azt a hatékony önrendelkezéshez való képesség értelmében használjuk.

Nem véletlen, hogy nem tartjuk a szuverenitás valódi csorbulásának azt, hogy például az európai államok jelentős része feladta önálló jogainak egy részét, hogy ezeket közösen, az EU intézményrendszerén keresztül gyakorolja. Ez önkéntes döntés, ami, ahogy Nagy-Britannia példája mutatja, visszafordítható – habár Nagy-Britannia példája egyben azt is mutatja, hogy nem feltétlenül előnyös az önrendelkezés ilyen „visszaszerzése”.

A „ki mennyire szuverén” kérdést nem lehet objektív mutatók alapján megválaszolni, ennek dacára vannak próbálkozások különféle szuverenitásindexek létrehozására, amelyek leginkább a készítőik értékeit és prioritásait tükrözik. Itthon a szuverenitás „magyar modellje” népszerűsítésére a Szájer József vezette Szabad Európa Intézet állított össze egy erősen kétséges módszertanú listát: eszerint nem meglepő módon Magyarország az EU legszuverénebb országa (89 százalékkal!), és nemzetközi összehasonlításban is csak a 95 százalékos eredményt hozó Kínától és a 90 százalékos Egyesült Államoktól marad el. A kiadványhoz csatolt pókhálóábrákról például leolvasható, hogy Magyarország szuverénebb, mint Ausztria, mert bár önerő és fenntarthatóság terén az osztrákok vezetnek, de kulturális rezilienciában – nyilván a migrációhoz kapcsolódó okokból – hátrányba kerültek, és még

nehezebben megindokolható módon a gazdaságpolitika és külgazdaság területén is rosszabbul állnak nálunk.

A kiadvány elismeri, hogy a magyar pozíció „vegyes” az energiafüggetlenség terén, de végső soron nehezen tekinthető másnak, mint a kormányzati kommunikációhoz gyártott ideológiának. Szintén nem meglepő módon Ukrajna az összes vizsgált ország közül a leggyengébb, 57 százalékos mutatójával korlátozott szuverenitású ország, „a szuverenitás formai jelenléte és gyakorlati hiánya” jellemzi a szerzők szerint. A pontozás megint erősen megkérdőjelezhető: a kulturális rezilienciára adott gyenge pontszám azért is furcsa, mert ha valamit elért Oroszország a 2014 óta zajló inváziókkal, az az ukrán identitás megerősítése.

Amikor 2022 februárjában Oroszország elindította a teljes körű inváziót, különféle elemzők, köztük a nyugati kormányokhoz tartozók is, azzal számoltak, hogy Kijev napokon belül eleshet, és így a központi hadsereg felfegyverzése helyett elhúzódó ellenállási küzdelemre kell átállni.

Ebből látszik, hogy egyáltalán nem megalapozott az az egyébként orosz narratívába illeszkedő miniszterelnöki állítás, hogy Ukrajna létezése elsősorban a külső erőknek köszönhető: ha az ukrán nemzet nem védte volna meg magát akkor és azóta folyamatosan, akkor már rég nem beszélhetnénk szuverén ukrán államról.

A szuverenitás végső tesztje az, amikor valamilyen külső hatalommal szemben akár erővel meg kell védeni az állam függetlenségét – Ukrajna jelentős áldozatok árán, de az önálló politikai döntéshozatali képesség megőrzésével átment ezen a teszten. Ebből a nézőpontból pedig akár jóval szuverénebbnek is tekinthető, mint sok más állam, akiket Szájer József intézete előrébb sorol – abban pedig csak reménykedni lehet, hogy másoknak nem kell hasonló teszten átmenniük.