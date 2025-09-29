Tisza-alelnök: A párt „kevés olyan szereplőt talál, aki hajlandó felvállalni a pártszimpátiáját”, mert aki kiáll, az azonnal célpont lesz

„A hatalom azonnal megpróbál kicsinálni valakit, aki kinyitja a száját” – erről is beszélt Forsthoffer Ágnes, a Tisza alelnöke a 24.hu-nak adott interjúban. Szerinte ezért van az, hogy a Tisza máig nagyon erősen egyszemélyes pártnak tűnik, sokan ugyanis félnek felvállalni azt, hogy az ellenzéki párt szimpatizánsai.

Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza „nagyon kevés olyan szereplőt talál, aki hajlandó felvállalni a pártszimpátiáját, holott a háttérben sokan vannak (…) Aki kiáll, annak azzal kell számolnia, hogy elveszítheti az állását, az üzleti lehetőségeit, előfordulhat, hogy éppen nem tudja majd eltartani a családját”.

A körülmények miatt Forsthoffer szerint „maximálisan indokolt” a képviselőjelöltekkel kapcsolatos tiszás óvatosság. „Azt sem bánnám, ha az én példámból okulva a parlamenti képviselőjelöltek nevei minél később derülnének ki”. Szerinte ez „az ő személyes védelmük és az egész mozgalom megóvása érdekében is indokolt”, és saját példáját is említette, mondván: „hidegzuhany volt, hogy rengeteg aljas hazugsággal találkoztam a sajtóban (...) akik csak a lejárató propagandát nézik, még az is lehet, hogy leköpnének”.

Az interjúban Forsthoffer arról is beszél, hogy a Tisza létrejötte, az egész mozgalom felépülése nagyon gyors volt, ezért ami a szervezetet illeti, „szinte még ma sem tudja beérni a saját népszerűségét a párt”. De szerinte ez egy átmeneti állapot, „a Tiszának időben minden a rendelkezésére áll majd ahhoz, hogy sikeresen induljon a választáson”, és „az embereknek lesz idejük megismerni a jelölteket” is.

Az újdonsült pártalelnököt arról is kérdezték, miért kezdett el politikával foglalkozni, amire azt mondta, hogy a morális válság vitte ki az utcára, és hogy szerinte „azért keserű a társadalom, mert egyre többször tapasztalja, hogy nem mondanak igazat neki”.

A beszélgetésben szó volt arról is, hogy nem a Magyar Posta volt az egyetlen, amely lemondta a családi szállodájukba tervezett programot az ő politikai szerepvállalása után. Illetve arról is, hogy bár szerinte nagyon fontos a turizmusra állami pénzt is költeni, a direkt támogatás mostani formája nem jó: „Teljesen átláthatatlan a rendszer. Még csak azt sem mondom, hogy rosszul költik el a forrásokat, egész egyszerűen az elv nem tiszta, nem világos.” Felidézte, hogy a covid-járvány idején meghirdetett Kisfaludy-programban nagyjából száz nagy nyertes vitte el az összes forrás 75 százalékát.