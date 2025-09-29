Újraszámolták a buheraszagú adatokat, és kiderült, hogy sokkal többen vannak a szegénységi küszöb alatt

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A Központi Statisztikai Hivatal egész adatszolgáltatásával, a KSH megbízhatóságával kapcsolatos komoly bizalmi válság keletkezett tavasszal, amikor nyilvánosságra került, hogy a magyarországi szegénység adatai évekre visszamenően nagyon furcsák. Mint arra több kutató is felhívta a figyelmet: a KSH által közölt szegénységi adatok valahogy éppen úgy jönnek ki évek óta, hogy a szokásos eloszlás helyett extrém mértékű kiugrások vannak egyes jövedelmi sávokban.

Mit tesz isten, pont a szegénységi küszöb felett, ezzel papíron csökkentve a szegénység mértékét Magyarországon.

Mint kiderült, a KSH kimutatásai szerint Magyarországon tömegek csusszannak át alig a szegénységi küszöb felett, amire sem a kutatók, sem a KSH korábbi elnökhelyettese nem talált szakmai magyarázatot, a kimutatott eloszlás „természetes úton nem fordulhat elő”. A KSH ezzel, szándékosan vagy sem, de azt a kormányzati narratívát erősítette, hogy Magyarországon ütemesen csökken a relatív szegénység, és egyre kevesebben vannak kitéve a lecsúszás kockázatának.

Bár a szegénység csökkenése a NER gazdaságilag sikeresebb éveiben valós társadalmi jelenség lehetett, a statisztikailag nehezen magyarázható számok felvetették az adatbindzsizés lehetőségét is, ami a Központi Statisztikai Hivatal renoméját is súlyosan kikezdte.

A Központi Statisztikai Hivatal székháza
Fotó: Wikipedia

A statisztikai hivatal vezetése visszautasította a vádakat, a szakmai felvetéseknek helyt adó Válasz Online cikkét áltudományosnak nevezték – miközben mégis bejelentették, hogy az adatokat teljes körű revíziónak vetik alá.

Ennek jelentették be egy sajtótájékoztató keretében hétfőn az eredményét, ahol egyszerre álltak elő az alábbi, ellentmondásosnak tűnő állításokkal:

  • a kimutatott relatív szegénység valóban nagyobb volt Magyarországon éveken át, mint azt a korábbi adataik mutatták – a hiba ráadásul három évben is szignifikáns volt, vagyis annak mértékét a mintavételi hiba sem tudja megmagyarázni;

  • módszertanilag szerintük ennek ellenére semmilyen hibát nem vétettek, így természetesen felelős sincs.

Másrészt:

  • a revíziónak a KSH szerint semmi köze a vitát beindító vitához és szakmai jelzésekhez, állításuk szerint csak a szokásos utólagos korrekcióról van szó a népszámlálási adatok alapján;

  • puszta véletlen, hogy éveken át éppen a szegénységi küszöb környékén volt bizarr adattorlódás, kikérik maguknak a politikai vádakat.

Tátrai Annamária, az ELTE Statisztika Tanszékének oktatója és Gábos András, a Tárki vezető kutatója áprilisban írt elemzést arról, hogy a KSH évek óta olyan szegénységi adatokat közöl, amelyek a szakmai tévedés vagy a manipuláció lehetőségét vetik fel. A kutatók sokáig vártak azzal, hogy a nyilvánossághoz forduljanak a problémával. Két évvel korábban, már 2023-ban jelezték először a KSH-nak az UNICEF által is észlelt problémát, azt, hogy a magyar jövedelemadatokban egy megmagyarázhatatlan kiugrás van épp a szegénységi küszöbnél.

Grafika: Válasz Online

Az anomália néhol egészen bizarr volt. 2021-ben például a KSH szerint nagyon sokaknak forintra ugyanannyi volt a jövedelme, és közvetlenül a szegénységi küszöb felett kilőttek az adatok, így a magyar szegénységi mutató papíron sokkal jobb lett, mint normál eloszlás esetén lett volna.

A KSH nem adott a kutatóknak sem érdemi magyarázatot a jelenségre, majd pedig nem történt semmi – egészen addig, amíg Tátrai és Gábos végül megírta a Válaszra a problémát.

A felvetés egészen súlyos, hiszen arra utal, hogy a KSH által közölt társadalmi adatokkal alapvető gond lehet, amire a statisztikai hivatal utólag sem tud megnyugtató választ adni.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
belföld egyenlőtlenség tóth tamás eurostat társadalomstatisztika központi statisztikai hivatal adatmanipuláció statisztika jövedelemadat relatív szegénység szegénységi küszöb tárki ksh gábos andrás szegénység németh zsolt tátrai annamária