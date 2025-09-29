Vége a Gyenes-korszaknak, rendszerváltást ígérnek Gyömrőn

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Kisberk Szabolcs, a Mi Hazánk kommunikációs igazgatója nyerte a vasárnapi polgármester-választást Gyömrőn.

A rendszerváltás utáni vidéki politikatörténet nagy talánya volt Gyenes Levente gyömrői polgármester tevékenysége, aki – ellenfelei szerint – mintha egy egész várost babonázott volna meg.

2002-től 2024-ig volt polgármester, majd tavaly júniusban is az ő szervezete, a Jó Itt Élni jelöltje nyerte a választást, Gyenes utóda akkor Tóth János Zoltán lett. Tudják, Gyenes Levente volt a „nyomkövetős polgármester”. 2023 márciusában engedték ki féléves előzetes letartóztatás után, az akkori gyanú szerint ugyanis tagja lehetett egy biztonsági őröket foglalkoztató számlagyáros bűnszervezetnek, ami több mint másfél milliárd forintnyi adót csalt el. A testületi üléseket nyomkövetővel a lábán vezette. Név nélkül ugyan, de az ő elfogását mutatta be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyik videója. Karórákat, sok-sok eurót és forintot, valamint egy szép nagy házat látni a felvételeken, összesen másfél milliárdos értékben.

Gyenes a 2024-es választáson már nem indult, de az ellenfelei szerint valójában a mai napig ő irányította a várost. Azaz tegnapig.

Gyömrő 21. századi története Gyenes Levente története is. Egy 13 ezres, frissen várossá avatott település élére választották meg először 2002-ben, ami mára 23 ezres, szétterülő, igazi agglomerációs várossá terebélyesedett.

Gyenes Levente azzal az ígéretével robbant be a helyi közéletbe, hogy félre kell tenni a kisstílű pártpolitikai csatározásokat, egyáltalán nem kellenek pártok, a gyömrőiek vegyék a sorsukat a saját kezükbe. 2002-t írtunk, a leköszönő polgármester a botrányoktól terhelt Független Kisgazdapárt színeiben vezette a várost addig. Az embereknek tetszett Gyenes ígérete, aki egy addig nem túl sikeres civilszervezet, a Gyömrő 2000 Kör jelöltjeként lett polgármester.

Szerencsés és tehetséges

Sokat adott a külcsínre, az országban akkor még talán sehol nem volt olyan szép színes önkormányzati újság, mint itt, unalmas lakossági fórumok helyett a piactéren felállított sátorban tartott utcafórumokat, a helyi tévét nem lehetett úgy kinyitni, hogy ne ő beszélt volna benne. Ellenfelei is elismerik: sok pénzt tett abba, hogy sikeres városvezető legyen, ráadásul szerencséje is volt.

Gyenes Levente földrengés utáni repedést mutat a hatalma csúcsán, 2007-ben Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI Zrt. Fotószerkesztőség

A rendszerváltás utáni elődei idején megtörténtek a föld alatti fejlesztések, a csatornázás, a víz- és gázvezeték lefektetése, neki a jóval látványosabb föld fölöttiek jutottak. Lebetonozta az összes utcát, felújította a Gyömrői Tófürdőt, a helyi intézményeket. Szerencséje volt abban is, hogy hatalma kiteljesedésének éveire esnek az uniós források is.