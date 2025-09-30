4 év 9 hónap börtönt kapott a szélsőjobboldali AfD Kínának kémkedő munkatársa

külföld
A drezdai bíróság kémkedés vádjában bűnösnek találta Jian Guót, aki Maxmilian Krah, szélsőjobboldali AfD politikus korábbi európai parlamenti segédjeként dolgozott, de valójában a kínai hírszerző szolgálat ügynöke volt. A bíróság négy év és kilenc hónap börtönbüntetést szabott ki, írja a The Guardian.

Jian Guo a drezdai tárgyaláson
Fotó: SEBASTIAN KAHNERT/dpa Picture-Alliance via AFP

Guót tavaly áprilisban Drezdában vették őrizetbe, a vád szerint információkat adott át Kínának az Európai Parlament működésével kapcsolatban.

Guó letartóztatásával párhuzamosan három német állampolgárt is őrizetbe vettek a hatóságok, mert katonai célokra felhasználható technológiát akartak átadni a kínai titkosszolgálatnak. Egy speciális lézert is vásároltak Németországban, azt engedély nélkül szállították Kínába.

