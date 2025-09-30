A honvédelmi miniszter szerint a digitális polgári körhöz csatlakozó ifjabb Schobert Norbert mutat példát kortársainak

Ifjabb Schobert Norbert a Bajtársak Digitális Polgári Kör alapító tagja! – kiált fel bejegyzése elején Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A többek között a Sztárboxban és a Megasztárban celebkedő fiatalemberről a honvédelmi miniszter kisebb dicshimnuszt zeng: „Schobert Norbert sokoldalú fiatal, aki iskolai tanulmányai mellett fegyelmezetten helytáll a sportban és a katonai szolgálatban is. Láthattuk már sportolóként és televíziós szereplőként, továbbá a Magyar Honvédség tartalékos katonájaként is bizonyítja hazaszeretetét és elhivatottságát. ”

A miniszter idézi Schobertet: „Én úgy gondolom, hogy az első és legfontosabb dolog megvédeni az országot, ahová születtünk és ahova annyi emlék köt bennünket. Összefogásra van szükség.” Szalay-Bobrovniczky szerint „ezzel a hitvallással csatlakozott a Magyar Honvédséghez és ezzel a bátor kiállással ad példát kortársainak.” Ebből is látszik, hogy „A fiatal generáció készen áll a haza védelmére.”