A honvédelmi miniszter szerint a digitális polgári körhöz csatlakozó ifjabb Schobert Norbert mutat példát kortársainak

Ifjabb Schobert Norbert a Bajtársak Digitális Polgári Kör alapító tagja! – kiált fel bejegyzése elején Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
A többek között a Sztárboxban és a Megasztárban celebkedő fiatalemberről a honvédelmi miniszter kisebb dicshimnuszt zeng: „Schobert Norbert sokoldalú fiatal, aki iskolai tanulmányai mellett fegyelmezetten helytáll a sportban és a katonai szolgálatban is. Láthattuk már sportolóként és televíziós szereplőként, továbbá a Magyar Honvédség tartalékos katonájaként is bizonyítja hazaszeretetét és elhivatottságát. ”
A miniszter idézi Schobertet: „Én úgy gondolom, hogy az első és legfontosabb dolog megvédeni az országot, ahová születtünk és ahova annyi emlék köt bennünket. Összefogásra van szükség.” Szalay-Bobrovniczky szerint „ezzel a hitvallással csatlakozott a Magyar Honvédséghez és ezzel a bátor kiállással ad példát kortársainak.” Ebből is látszik, hogy „A fiatal generáció készen áll a haza védelmére.”
A műsorban most fitneszmodellek is verekedtek, és egy korábban doppingolás miatt eltiltott kajakozó is legyőzött egy olyan színészt, aki úgy tudott kijutni az olimpiára, hogy megalapította a kongói vívószövetséget.
Hátha többen nézik a frissen leporolt éneklős műsort, ha benne van az Orbán Viktorral fotózkodó tartalékos katona.
Mégpedig a Bajtársak DPK-ba, amit Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter alapított.