A TV2 vezére, egyben az Index tulajdonosa, valamint Mészáros emberei és egyetemi vezetők is egy kört alkotó digitális polgárok lettek

György László kormánybiztos a Facebook-oldalán közölte a jó hírt, miszerint 27 társával együtt megalapította a Magyar Teljesítmény Digitális Polgári Kört. Céljuk, hogy stratégiai szemmel vizsgálják meg a magyar teljesítményt, a magyarok teljesítményét az élet minden fontos területén, górcső alá akarják venni, honnan indultunk 2010-ben, meddig jutottunk 2025-re, és mi következik ebből a jövőre nézve.
A kör értékrendjét három jelzővel írta le: patrióták – ehhez sok kommentár nem szükséges ma már –, pragmatikusak, vagyis tisztában vannak a helyükkel a világban, illetve meritokratikusak, azaz szerintük „a fenntartható élet alapja a teljesítmény, ami az erkölcs, a tehetség és a szorgalom szorzata”.
Az alapítók között politikus, az egyetemi élet szereplő és több NER-, helyesebben Mészáros-közeli vállalkozó is van. A teljesség igénye nélkül mostantól DPK-tagsággal büszkélkedhet:
