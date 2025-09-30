A TV2 vezére, egyben az Index tulajdonosa, valamint Mészáros emberei és egyetemi vezetők is egy kört alkotó digitális polgárok lettek

György László kormánybiztos a Facebook-oldalán közölte a jó hírt, miszerint 27 társával együtt megalapította a Magyar Teljesítmény Digitális Polgári Kört. Céljuk, hogy stratégiai szemmel vizsgálják meg a magyar teljesítményt, a magyarok teljesítményét az élet minden fontos területén, górcső alá akarják venni, honnan indultunk 2010-ben, meddig jutottunk 2025-re, és mi következik ebből a jövőre nézve.

A kör értékrendjét három jelzővel írta le: patrióták – ehhez sok kommentár nem szükséges ma már –, pragmatikusak, vagyis tisztában vannak a helyükkel a világban, illetve meritokratikusak, azaz szerintük „a fenntartható élet alapja a teljesítmény, ami az erkölcs, a tehetség és a szorgalom szorzata”.

Az alapítók között politikus, az egyetemi élet szereplő és több NER-, helyesebben Mészáros-közeli vállalkozó is van. A teljesség igénye nélkül mostantól DPK-tagsággal büszkélkedhet:

Pölöskei Gáborné, volt államtitkár, Áder János testvére,

Balog Ádám, az MNB egykori alelnöke, az MKB Bank volt vezérigazgatója,

Bódis László, államtitkár,

Barkász Sándor, a Békés Drén Kft. ügyvezetője, a cég évek óta együtt dolgozik Mészáros Lőrinc cégeivel,

Deák Gábor, a ZÁÉV Zrt. és más Mészáros-cégek vezetője,

Decsi István, a Pécsi Egyetem kancellárja,

Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke,

Rovó László, a Szegedi Egyetem rektora,

Szabó László volt washingtoni nagykövet, a Mediaworks elnöke,

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója,

Tima János, a Magyar Broadcastin Co. Zrt. vezérigazgatója, egyben Mészáros Lőrinc bejáratott embere

és Vaszily Miklós, a TV2 Csoport elnöke.

Utóbbi alapítóról érdemes még tudni, hogy