Az elszántság és a mindenen átgázoló erő – így teremtette meg az ázsiai tüntetések jelképét egy japán animációs film

Az elmúlt hónapok ázsiai kormány- és elitellenes tüntetéseinek volt egy közös szimbóluma, ami nagyban köszönhető annak, hogy ezeket a megmozdulásokat Z generációs fiatalok szervezték.

Amikor szeptember elején lángokba borult Nepál parlamentje, a hatalom ellen tüntetők egy szalmakalapos koponyát ábrázoló zászlót akasztottak az épület díszes aranykapujára.

Indonéziában házak elé, motorokra, autókra és teherautókra tűzték ki ugyanezt a kormánnyal szembeni elégedetlenség jelképeként.

A Fülöp-szigeteken korrupcióval vádolt vezetők ellen dühöngő tüntetők lengették a felvonulásaikon.

Fotó: ADITYA IRAWAN/AFP

A zászló a rendkívül népszerű japán sorozat, a One Piece jelképe, ami mára a Z generáció lázadásának szimbólumává vált. Oda Eiicsiró 1997-ben indult mangája, vagyis japán képregénye az egyik legsikeresebb a műfajban: több mint 520 millió példányt adtak el belőle, az animációs sorozatból (animéből) több mint ezer epizód jelent meg, a Netflix is készített belőle élő szereplős feldolgozást.

A történet középpontjában Monkey D. Luffy, a szalmakalapot viselő, gumitestű kalóz áll, aki különc legénységével, a Szalmakalapos Kalózokkal a legendás kincset, a One Piece-t keresi, miközben szembeszáll a korrupt és zsarnoki Világkormánnyal. A rajongók számára a zászló Luffy álmok utáni hajszáját, az elnyomottak felszabadítását és a félelem nélküli harcot jelenti.

A One Piece Indonéziában, Nepálban, valamint a Fülöp-szigeteken is óriási népszerűségnek örvend, és az utóbbi hetekben különösen erős, könnyen azonosítható jelképpé vált, ami villámgyorsan terjed a közösségi médiában, de feltűnt palesztinpárti demonstrációkon Londonban és Párizsban is.

A One Piece karakterei Fotó: Nick Zonna / ipa-agency.net/Photographer/IPA via Reuters Con

A térségben a popkultúra régóta a fiatal tiltakozók eszköze az ellenállás kifejezésére. Thaiföldön és Mianmarban a közelmúltban az Éhezők viadalának háromujjas köszöntése vált a katonai diktatúra elleni tiltakozás szimbólumává. A Pepe, a béka mém 2019-ben Hongkongban volt a demokráciapártiak szimbóluma, 2020-ban pedig thai tüntetők a Harry Potterre utaló jelképeket használtak a monarchia ellenében, amit szigorú felségsértési törvény véd a kritikától.

„A zászló az elszántságot és a mindenen átgázoló erőt fejezi ki” – mondta a CNN-nek Bikhyat Khatri, a nepáli tiltakozások egyik szervezője.

„Sok fiatal imádja az animéket. Azt akartuk, hogy a mozgalom igazán Z generációs legyen, ezért olyan szimbólumokat használtunk, amik közel állnak hozzájuk.”

Andrea Horbinski, a japán kultúra szakértője szerint természetes, hogy a zászló politikai mozgalmakhoz kapcsolódik: Luffy vidám, kitartó hős, aki minden nehézség ellenére mosolyog. „Lehetetlen nem neki szurkolni” – mondta a lapnak. Az ilyen szimbólumok azért hatékonyak, mert szavak nélkül is erőteljesen kifejezik, amit az emberek mondani akarnak. Ráadásul a közösségi médián keresztül gyorsan átlépnek határokat, és más fiatalokat is inspirálnak.

Fotó: YASUYOSHI CHIBA/AFP

A One Piece zászlaja különösen alkalmas erre, könnyen alakítható helyi jelentésekhez. Nepálban például ilyen skandálások kísérték: „A Z generáció nem hallgat el”, „A ti luxusotok a mi szenvedésünk!”, illetve „Nepo Babies”, utalva a politikusok gyermekeinek hivalkodó életmódjára. „Ez a vizuális szimbólum azért hatásos, mert az emberek könnyen azonosulnak vele, közösséget teremt, sőt mozgósít is” – mondta Natalie Pang, a Szingapúri Nemzeti Egyetem kommunikációs tanszékének vezetője a CBC-nek. „Különböző helyzetekben is az egység szimbólumává válhat, ami köré a fiatalok összegyűlnek, hogy együtt álljanak ki az igazságtalanság és a korrupció ellen.”