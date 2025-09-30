Csárdi Antal figyelmeztetést kapott, mert Bayer Zsolttól idézett a parlamentben

Kedden tartotta a parlament A politikai erőszak terjedése elleni fellépésről szóló határozati javaslat általános vitáját, amiben a Kósa Lajos által vezetett honvédelmi és rendészeti bizottság megállapítja, hogy „évtizedek óta nem látott mértékben terjed a politikai erőszak jelensége. A közélet fizikai és digitális tereiben megjelenő erőszak veszélyt jelent a közbiztonságra és ellehetetleníti az

érdemi vitát. Ez a veszély hazánkat is fenyegeti.”

Amellett, hogy elköteleződnek „a békés közélet és a higgadt politikai párbeszéd fenntartása mellett”, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányára reagálva felkérik a kormányt, dolgozzon ki a fizikai és digitális térben terjedő agresszió mérséklését elősegítő javaslatokat, ennek körében tekintse át a fegyvertartással és fegyverviseléssel kapcsolatos jogsértések esetén alkalmazandó szabályokat és szükség esetén szigorítsa azokat.

A minimális számú képviselő részvételével zajló vitában felszólalt az LMP-ből kilépett Csárdi Antal is, aki Bayer Zsolt-idézetekkel akarta illusztrálni „a verbális politikai erőszak” jelenlétét a Fideszben. A lovagkeresztes publicista Cigányliszka című írásával kezdte, amiben Bayer többek között ezt írta: „Bárki, aki ebben az országban elgázol egy cigány gyereket, akkor cselekszik helyesen, ha eszébe sem jut megállni. Cigány gyerek elgázolása esetén tapossunk bele a gázba.”

A klasszikussá vált írások felolvasása közben Csárdi eljutott a Takarodjatok haza a kurva anyátokba! című, 2015-ös cikkig, amiből a következő részletet olvasta fel: „Csomagoljatok össze, nagyon gyorsan és fürgén, és takarodjatok haza a kurva anyátokba. Ez így elég érthető? Ha esetleg nem, akkor még egyszer: a KURVA ANYÁTOKBA!”

Ezen a ponton az ülést vezető Latorcai János elvette a szót Csárditól, hogy figyelmeztesse, bár a klasszikusokat eredetiben szokták idézni, „de azért gondolja meg, hogy mások ki szokták sípolni ennek a jelzős szerkezetnek az első tagját, úgyhogy jól tette volna, ha csak jelzi.”

Csárdi azt mondta, szerette volna betartani a házszabályt, de mivel ez egy fideszes politikustól vett idézet, ráadásul Bayertől hozhatott volna olyan írásokat is, amiből csak a kötőszavak lettek volna idézhető az Országgyűlés méltóságának megsértése nélkül.