Tomahawk szárazföldi támadó rakéta indul Szíria felé 2018-ban Fotó: KALLYSTA CASTILLO/AFP

Oroszország katonai vezetése azt vizsgálja, hogy az Egyesült Államok valóban szállít-e Tomahawk cirkálórakétákat Ukrajnának. Ha ezeket az Oroszország belsejére csapásokat mérni képes eszközöket megkapják az ukránok, az orosz tisztviselők szerint a helyzet drasztikus eszkalációjához vezethet.

J. D. Vance alelnök vasárnap beszélt arról, hogy Donald Trump elnök fontolóra vette, adjon-e Ukrajnának nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat. A végső döntés az elnöké, de Kijev régóta kér nyugati partnereitől olyan fegyvereket, amelyekkel orosz nagyvárosok is elérhetők, mondván, hogy ezek súlyosan gyengíthetnék Oroszország hadiiparát és közelebb hozhatnák a háború végét. Keith Kellogg, az Egyesült Államok ukrajnai különmegbízottja vasárnapi közlése szerint Trump jelezte, Kijevnek most már képesnek kell lennie hosszú távú csapások végrehajtására Oroszország ellen. „Használják ki a mélyreható csapások lehetőségét. Nincs menedék” – mondta Kellogg a Fox Newsnak.

Az egyelőre nem világos, hogyan és mely országokon keresztül lehetne a Tomahawk rakétákat szállítani. Zelenszkij arra kérte Washingtont, hogy adja el őket azoknak az európai országoknak, amelyek továbbküldik őket Ukrajnába.

A Kreml reakciója, jellemző módon, saját magának is ellentmond: egyrészt azt hangsúlyozzák, hogy ebből nagyon nagy baj lehet, másrészt azt, hogy ez mellékes fejlemény.

„A kérdés a következő: ki indíthatja ezeket a rakétákat? Csak az ukránok indíthatják őket, vagy az amerikai katonáknak kell ezt megtenniük? Ki határozza meg ezeknek a rakétáknak a célpontjait? Az amerikai fél vagy maguk az ukránok?” – tette fel kérdéseit Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak, és hangsúlyozta, „nagyon alapos elemzésre” van szükség.

Putyin és Peszkov Alaszkában Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Putyin korábban figyelmeztetett: Oroszország fenntartja magának a jogot, hogy csapást mérjen azoknak az országoknak a katonai létesítményeire, amelyek engedélyezik Ukrajnának, hogy rakétáikkal Oroszországot támadják. Andrej Kartapolov, az orosz parlament védelmi bizottságának vezetője arról beszélt, hogy minden amerikai katonai szakértő, aki segít Ukrajnának Tomahawk rakétákat indítani Oroszország ellen, Moszkva célpontjává válik. „És senki sem fogja őket megvédeni. Sem Trump, sem Kellogg, sem más” - fenyegetőzött.

Ugyanakkor Peszkov azt is elmondta, hogy a Tomahawk rakéták használata nem változtatna a háború menetén. „Még ha ez megtörténik is, nincs olyan csodaszer, amely megváltoztathatná a kijevi rezsim jelenlegi helyzetét a fronton" - utalt Peszkov az orosz erők lassú, de biztos előrenyomulására Kelet-Ukrajnában. Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök hétfőn kijelentette, hogy Európa „egyszerűen nem engedheti meg magának a háborút Oroszországgal”, de „a végzetes baleset lehetősége mindig fennáll”. (Reuters)